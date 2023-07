Ancora conferme per la Ducato Futsal: Stramaccioni e Vasilache restano con De Moraes

I due pilastri della passata stagione saranno protagonisti anche in C1

La Ducato ’23-’24 avrà le solide basi del gruppo che, vincendo il proprio girone di serie C2, si è guadagnato il diritto a partecipare al prossimo campionato di C1. Mister De Moraes ed il suo staff potranno, dunque, contare sull’apporto di Ciprian Vasilache e del portierone Marco Stramaccioni. “Era una scommessa rimettere i guantoni in modo continuo – dice il numero uno gialloverdeblù – ed è andata bene; nel corso della stagione mi sono, piano piano, ritrovato ed ho raggiunto uno stato di forma soddisfacente. Ora perchè smettere, potendo dare il mio contributo anche in C1? Possiamo dire che l’appetito vien mangiando e non ci ho proprio pensato nemmeno un attimo quando mi è stata proposta la riconferma. Sono pronto a dare il massimo come fatto lo scorso anno”.

L’avvio ufficiale della preparazione per Rosi e compagni è previsto per il prossimo 16 agosto; ma sembra certo che mister De Moraes abbia già programmato dei compiti per le vacanze per poter arrivare al maeglio, smaltendo qualche tossina estiva di troppo.