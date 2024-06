Anch’io sono la protezione civile. Al via il campus estivo

Il Gruppo comunale dei volontari della Protezione Civile di Spoleto partecipa alla quattordicesima edizione del progetto nazionale “Anch’io sono la protezione civile”, con un campo scuola riservato a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 10 ed i 13 anni compiuti (nati dal 1 luglio 2010 al 30 giugno 2014) in programma dal 30 giugno (attività di accoglienza tra le ore 10.00 e le ore 11.0) al 6 luglio 2024 a Beroide nella sede della pro loco.

Un percorso di una settimana che alternerà esercitazioni pratiche ad attività ludico-ricreative e momenti di confronto didattico in cui i partecipanti avranno l’opportunità di conoscere il Sistema nazionale e comunale di Protezione civile, il rischio incendio boschivo, il rischio terremoto, quello idro-geologico ed antropico ed i comportamenti utili da adottare per tutelare se stessi, l’ambiente e la propria comunità. I ragazzi impareranno a conoscere anche le attrezzature in dotazione alla Protezione Civile, elementi di cartografia, orientamento ed escursionismo.

Il progetto prevede anche un programma di allenamenti mattutini finalizzato ad un torneo di calcio conclusivo previsto per la sera del 5 giugno.

La frequenza alle attività previste dal campo è obbligatoria. I volontari, gli operatori del gruppo comunale di protezione civile ed altri eventuali operatori autorizzati dal comune di Spoleto avranno il compito di vigilare 24H su 24 affinché i partecipanti rispettino le norme di comportamento, igiene e sicurezza durante le varie attività previste, nel corso delle quali sarà obbligatorio il corretto utilizzo degli strumenti forniti; dovrà essere prestata particolare attenzione alle indicazioni ricevute sui comportamenti individuali e di gruppo, da mantenere durante tutto lo svolgimento del programma.

La domanda di partecipazione, scaricabile dal sito del Comune di Spoleto (https://shorturl.at/5HYWG ), dovrà essere inviata unicamente all’indirizzo di posta elettronica campus.protezionecivile@comune.spoleto.pg.it a partire dalle 00:00 del giorno 10 giugno 2024 fino alle ore 12.00 del 19 giugno. Lunedì 24 giugno verrà inviata comunicazione, sull’accettazione o diniego, tramite mail all’indirizzo di posta elettronica specificato nella domanda. In caso di iscrizione di più giovani appartenenti allo stesso nucleo familiare, dovrà essere inviata una domanda per ciascun partecipante. Le domande pervenute e non inizialmente accettate saranno considerate di riserva, qualora uno o più partecipanti diano comunicazione di rinuncia. Si prega di comunicare l’eventuale rinuncia entro il termine massimo di 3 giorni dall’inizio del campo (entro le ore 12 del 27 giugno 2024), pena la mancata restituzione dell’eventuale contributo versato.

Il progetto accoglierà un numero massimo di 30 partecipanti. Il contributo richiesto è di 50,00 euro per ogni partecipante e il pagamento dovrà essere effettuato tramite canali di pagamento PagoPA:

https://www.cittadinodigitale.it/apspagopa/Payment/PagamentiAnonimiTipoPagamento selezionando pagamento spontaneo “altre entrate” dal menu ed inserendo la causale “Contributo volontario campo protezione civile 2024”.

Vitto (colazione, pranzo e cena) comprensivo di acqua naturale, tende e brandine da campo comprensive di cuscino e biancheria (chi lo desidera potrà comunque portare il proprio sacco a pelo e/o cuscino), le attività formative come da programma, il materiale didattico, la polizza assicurativa a copertura di eventuali infortuni per i partecipanti e eventuali costi di trasporto ed ingresso a strutture esterne (musei etc), sono a carico dell’organizzazione.

Per qualsiasi dubbio o informazione è possibile contattare l’ufficio di protezione civile al numero 0743 222450 o all’indirizzo e-mail: campus.protezionecivile@comune.spoleto.pg.it.