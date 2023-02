Anche quest’anno i Vaporetti a Spoleto

È stata fissata definitivamente la data della corsa dei Vaporetti: si correrà da venerdì 16 a domenica 18 giugno

Le date della 57^ edizione della classicissima manifestazione, anteriormente indicate nella settimana precedente, sono state definite dopo una riunione tra il Comune di Spoleto ed l’Associazione Vaporetti, tenendo conto degli eventi in programma da parte della Curia Arcivescovile per l’Anno Giubiliare, che sarebbero stati concomitanti con la data precedentemente ipotizzata.

Lo spettacolo di presentazione degli equipaggi, sempre ad ingresso gratuito, riempirà anche quest’anno Piazza Duomo giovedì 1 giugno, il giorno prima della Festa della Repubblica.

La grande festa finale, la cena spettacolo con premiazione, è prevista per sabato 24 giugno.

C’è la conferma ufficiale anche per le riprese televisive, molto gradite al pubblico ed agli sponsors, che daranno la possibilità di trasmettere la corsa su tre maxischermi lungo il percorso ed in streaming su internet.

Confermata la categoria under 18, che corre con i vaporetti messi a disposizione dagli organizzatori.

L’Associazione Vaporetti si è adoperata da tempo per permettere la realizzazione della manifestazione negli stessi luoghi e con le stesse modalità del passato, nonostante le enormi difficoltà che di volta in volta si pongono a causa delle norme che subiscono variazioni sempre più stringenti.

La macchina dell’organizzazione si è messa in moto per garantire alla manifestazione gli stessi standard di qualità e di partecipazione di pubblico degli anni precedenti.

Alcune modifiche organizzative, riguardanti i supporti pubblicitari, e regolamentari, riguardanti i comportamenti in gara, verranno annunciate più avanti.