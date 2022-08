Il diesse completa uno staff di alto livello con Francesco Tardioli e Luca Arcangeli Conti

Dopo la formazione della società e la presentazione del logo, la Nuova Pallavolo Spoleto è pronta a lavorare sul campo, con uno staff altamente qualificato. A capo dei progetti scuola e minivolley ci sarà Francesco Tardioli, che insieme al rientrante Luca Arcangeli Conti guiderà anche la prima squadra nel campionato regionale di Serie C. A livello societario, Tardioli sarà coadiuvato da Niccolò Lattanzi che continuerà dunque a vestire i panni del Direttore Sportivo.

I due hanno già pianificato i prossimi passaggi: dal primo settembre, al Palarota dalle ore 16 alle 20, saranno aperte le iscrizioni per il volley giovanile maschile e femminile. Poi, sabato 10 alle ore 16, sempre al Palarota, via all’Open Day del Minivolley, una grande festa di sport dedicata ai più piccoli.

Durante la manifestazione verrà allestito anche un info point dove raccogliere informazioni e iscrivere i ragazzi. In alternativa è possibile rivolgersi alla segreteria societaria chiamando questo numero di telefono: 320-6244702.