Anche l’agricoltura in scena a Spoleto64

Tre giorni di iniziative:

dal convegno iniziale su innovazione e digitalizzazione delle imprese agricole alla partecipazione al primo festival della Rai per il Sociale anche con la promozione di prodotti agroalimentari umbri attraverso 13 aziende socie di Confagricoltura Umbria

“Innovazione e digitalizzazione delle imprese agricole” è il titolo del convegno in programma venerdì 2 luglio a Spoleto (Palazzo Leti Sansi) che darà il via alla tre giorni di presenza, in occasione del Festival dei Due Mondi, oltre che di Confagricoltura anche del Gruppo Operativo G.O. RTK 2.0 (applicazione di tecnologie innovative per l’automazione dei processi colturali e la gestione delle informazioni per l’agricoltura di precisione).

In collaborazione con Confagricoltura Umbria a partire dalle ore 15:30 si parlerà infatti di ‘Infrastrutture per l’agricoltura 4.0’, con i saluti dell’assessore alle politiche agricole e agroalimentari della Regione Umbria, Roberto Morroni, e l’introduzione di Rufo Ruffo, presidente RTK 2.0. A moderare Fabio Rossi, presidente Confagricoltura Umbria.

A seguire i panel ‘Illustrazione risultati progetto G.O. RTK 2.0’ con Francesco Santaga (DSA3 Unipg) e ‘RTK, rete regionale: presentazione del servizio’ con Fortunato Bianconi, amministratore unico Umbria Digitale. Le conclusioni, ‘Dall’esperienza dei G.O. ad un sistema per l’innovazione e la consulenza – Akis’, saranno di Gaetano Martino, direttore DSA3 Unipg.

Il progetto RTK Umbria 2.0 (acronimo di Real Time Kinematic, che si traduce in possibilità di rilevare coordinate in modalità differenziale con accuratezza di precisione centimetrica) nasce con l’obiettivo, in contesti di precision farming, di implementare un sistema affidabile che possa permettere alle aziende agricole, contoterzisti, professionisti, di utilizzare nel pieno delle potenzialità le molteplici funzionalità della rete GNSS Umbria.

Il progetto RTK 2.0 rappresenta un elemento di congiunzione con le nuove strategia europee – Green Deal in primis – e con l’agenda nazionale dell’Agricoltura 4.0. Ideato nel 2016 e attuato nel triennio 2018-2020, il progetto RTK 2.0 ha posto in Umbria le basi per un processo di ammodernamento in cui le imprese agricole umbre hanno testato le potenzialità e le opportunità offerte dalle nuove tecnologie di precison farming connesse al posizionamento in campo con accuratezza millimetrica e a tutte le possibili applicazioni agronomiche.

La rete prototipale realizzata sull’intero territorio regionale colloca pertanto in una posizione di privilegio le imprese agricole umbre che potranno beneficiare di una infrastruttura pubblica alla quale abbinare investimenti in tecnologie ed attrezzature in linea con Agricoltura 4.0.

Alle ore 16:30, ‘Le nuove frontiere tecnologiche: applicabilità e ricaduta per l’impresa’ sarà introdotto e moderato sempre dal presidente di Confagricoltura Umbria, Fabio Rossi. Di ‘Robotica applicata in agricoltura: presentazione progetto Pantheon’ parleranno Valerio Cristofori, Università della Tuscia, ed Eloy Suarez Huerta, Ferrero HCO. Emanuele Tavelli, Winet, concluderà con ‘IOT per l’agricoltura di precisione’.

L’evento ‘Innovazione e digitalizzazione delle imprese agricole’ verrà trasmesso in diretta streaming sui canali Facebook e Youtube di Confagricoltura Umbria.

RTK 2.0 e Confagricoltura saranno presenti anche al primo ‘Festival Rai per il Sociale’ (per accreditarsi https://app.meetme.pro/web-form/view?formName=iscrizione-festival-rai&lang=it) organizzato nell’ambito del Due Mondi di Spoleto e di scena dal 2 al 4 luglio al Complesso monumentale San Nicolò, dove sono in programma incontri per discutere di presente e futuro della sostenibilità ambientale, economica, sociale e urbanistica.

Uno stand espositivo del progetto RTK 2.0 sarà allestito sempre al San Nicolò: per tutta la durata dell’iniziativa saranno promosse azioni di divulgazione del progetto, testimonianze dei principali attori, e diffusione dei risultati della sperimentazione.

Ad aprire la tre giorni, alle ore 10 di venerdì 2 luglio, durante il primo panel su ‘Alimentazione sostenibile alla luce dell’emergenza climatica’ parteciperà anche Massimiliano Giansanti (presidente Confagricoltura).

Parlando di alimentazione sostenibile non potevano mancare alcune realtà del territorio (socie di Confagricoltura Umbria) che forniranno i prodotti agroalimentari con cui saranno realizzati i pranzi e le cene della tre giorni. Queste le 13 aziende umbre presenti: Azienda Agricola Maiale Brado di Norcia (salumi); Azienda Agricola Sorelle Biologiche (pasta); Il Cerreto (parmigiana di cipolla e insalata di farro); Azienda Conti Toni di Cigoli Olio e Panificio Montebibico (pane); Agricola Rossi Rita (formaggi); Agriturismo La ginestrella (pasta); Azienda Agricola Onori (salumi); Azienda Agricola Siena (vini); Agriturismo Il Romitorio (zuppa di fagiolina); Agriturismo Podere la fornace (tartare); Agriturismo Fonte Antica (zuppa di lenticchie); Agricola Tardioli (salumi).