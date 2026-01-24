Anche la Ducato Futsal in stile Australian Open: 6-3 alla Polisportiva Ternana

Nonostante l’assenza dei due riferimenti offensivi titolari (Cocco acciaccato e Vitinho squalificato), una buona Ducato Futsal fa il suo e regola la Polisportiva Ternana, senza eccessivi patemi. Nel quintetto di partenza c’è il rientrante Giusti, in panchina si rivede Trapasso, che giocherà qualche scampolo di un match che sarà contraddistinto da una serie infinita di legni. Il primo dei quali dice di no a Fabrizi che, in avvio, per poco non punisce una brutta trasmissione degli spoletini. Passa un soffio a passa la Ducato, con una bella ripartenza di Rosi in banda, che trova libero sul secondo palo proprio Giusti. Gli spoletini continuano a giocare, ma sono poco ficcanti in fase conclusiva per impensierire un attento Morlando. Praticamente dal nulla arriva il pari ospite, con un velenoso taglio da metà campo di Malaspina che, non toccato da nessuno, sorprende Paolino. I padroni di casa reagiscono e trovano il nuovo vantaggio con una prepotente conclusione di Botteghin sotto al sette. Passa pochissimo e Paolino chiude la strada per due volte, in modo importante, a due conclusioni di capitan Testa. Ritmo che cala, anche se Trapasso, servito da De Moraes, ha l’occasione del 3-1, ma centra il palo a portiere battuto. L’allungo lo firma Tanabe (nella foto), con un gran sinistro su cui Morlando non può nulla. Finale del tempo con legni protagonisti: prima la traversa dice di no ad Onofri; poi, al termine di un buono schema locale, è il palo a farsi beffe di Paloni.

Nella ripresa parte forte la Ducato, senza tuttavia trovare l’allungo; e arriva la marcatura ternana con un ottimo inserimento di Testa che sorprende la difesa spoletina. Tanabe sente puzza di bruciato e si mette in proprio, liberando il destro che fulmina Morlando. Il giapponese è il protagonista di questo spezzone di match e, dopo una traversa, trova anche il gol del 5-2 con un’ottima azione personale. La Ducato si porta sul 6-2 con un’iniziativa di Tacchilei e il match è praticamente in cassaforte. Qualche buon minuto per Baratta e Castellani negli spoletini e generoso finale con il portiere di movimento per gli ospiti, che trovano molto bene Malaspina sul secondo palo per il definitivo 6-3. Ducato che maledice ancora una volta i legni che fermano Botteghin e Vasilache, ma che si prende i tre punti auspicati. Venerdì importantissimo anticipo in casa del Miriano. Se si vuole sognare ancora i playoff, non bisognerebbe lasciare nulla di intentato.