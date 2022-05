Anche “Italia al Centro” vuole la riattivazione di tutti i servizi del San Matteo degli Infermi

La nota del segretario regionale Umbria, dr. Aldo Tracchegiani

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

La segreteria regionale di “Italia al Centro” è pienamente solidale con le Associazioni spoletine che rivendicano l’immediata riattivazione totale dei Reparti dell’Ospedale Emergenza -Accettazione di Spoleto, improvvidamente pregiudicato con la Covidizzazione nell’ottobre 2020 dalla Presidente della Regione Tesei. Che l’Ospedale fosse stato depauperato dalle precedenti Giunte di sinistra Lorenzetti e Marini è vero, ma non è minimamente una scusante per la Giunta attuale.

Il Consiglio Regionale ha votato l’obbligo di riattivare entro il 30 giugno 2022 il Punto Nascita, completo di ginecologi, pediatri e cardiologo. Mancano pochi giorni per capire se le deliberazioni del Consiglio Regionale meritano credito.

La Presidente Tesei aveva solennemente garantito il ripristino di tutto l’Ospedale DEA (quindi Punto Nascita, Rianimazione e servizi chirurgici e medici integrali 24H) al termine del suo decreto emergenza Covid. Pertanto aveva l’obbligo giuridico e politico di averlo fatto già da un anno! Che all’Ospedale di Spoleto non sia ancora consentito nascere è intollerabile.

Purtroppo “Italia al Centro” non è rappresentata in Regione, ma lo è in entrambi i rami del Parlamento. Chiederemo al Ministero di intervenire perché siano reintegrati i diritti di Spoleto e Valnerina il cui Ospedale DEA è anche destinatario di fondi pubblici anche statali nonché beneficiario di donazioni.

E vigileremo anche perché non si privi Spoleto perfino del Distretto sanitario e perché la mitica integrazione Foligno-Spoleto non si traduca in un semplice accorpamento di Reparti a senso unico, cioè ad ulteriore destrutturazione del nosocomio spoletino.

IL SEGRETARIO REGIONALE UMBRIA

di “ITALIA AL CENTRO”

dr. Aldo Tracchegiani