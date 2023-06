Anche il Teatro Lirico Sperimentale al San Carlo di Napoli

Le parole del Direttore Generale Claudio Lepore

Maria Agresta, vincitrice del Concorso del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli” nel 2007, ora protagonista al San Carlo, ha dedicato la prima recita ieri di Anna Bolena a Giulia Tramontano. mentre a Piazza Plebiscito si è radunato il flash mob per dire basta alla violenza sulle donne e per ricordare Giulia, la ventinovenne uccisa al settimo mese di gravidanza. Questa dedica fa onore a Maria Agresta, protagonista dell’opera donizettiana che è in scena al San Carlo da ieri fino al 17 giugno.

Altra spoletina presente nel cast in un ruolo principale è Annalisa Stroppa, vincitrice del Concorso dello Sperimentale del 2009 nella parte di Giovanna Seymour.

Il Direttore del Teatro Lirico Claudio Lepore dichiara:

“Questo è il valore aggiunto dell’attività del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli” che spero venga apprezzato da tutti. È importante sì vincere il Concorso, studiare, perfezionarsi a Spoleto e debuttare, ma tutto ciò è propedeutico alla grande carriera artistica che molti dei nostri allievi raggiungono quali solisti nei più grandi e importanti teatri. Questa doppia presenza al San Carlo di Napoli ci riempie di gioia e di orgoglio anche perché con gli ex allievi c’è un rapporto costante e continuo anche dopo il biennio di studio a Spoleto.

Spero anche che le Istituzioni che sostengono lo Sperimentale, condividano questo orgoglio e auspico che lo Stato e il Ministro della Cultura Sangiuliano intervengano in modo significativo nel supportare quella che è la maggiore e più antica realtà culturale del paese, riconosciuta a livello internazionale, per l’altissima formazione dei giovani cantanti lirici.

Grazie al Vicepresidente della Camera dei Deputati On. Giorgio Mulè e altri Parlamentari, che ringrazio, già a febbraio è stato approvato alla Camera all’unanimità, “con il parere favorevole del Governo”, un ordine del giorno nel quale si richiede l’adeguamento dei fondi allo Sperimentale di Spoleto con quanto la legge nel 2021 ha assegnato a solo tre Istituzione tosco-emiliane di Siena, Fiesole e Imola.

È indispensabile includere nella lista lo Sperimentale e sono certo che la particolare sensibilità per le attività musicali dimostrata dal Ministro Sangiuliano non venga meno anche in questo frangente.

Altri ex vincitori dello Sperimentale sono già previsti quali ospiti in occasione delle celebrazioni del Centenario dell’Arena di Verona. Tra questi si annovera il grande baritono Renato Bruson, che parteciperà quale ospite all’evento dell’Arena – dove ha cantato per oltre 80 rappresentazioni – e che negli stessi giorni sarà anche Spoleto per tenere la sua consueta masterclass.

Bruson, con la correttezza che lo distingue, ci ha chiesto l’autorizzazione di poter andare a Verona, essendo impegnato già a Spoleto… Ritengo che questo sia un gesto di grande sensibilità e di rispetto nei confronti dell’Istituzione fondata da Adriano Belli.

Oggi è inoltre terminata Minioperatour, la serie dei concerti che ha visto protagonisti i giovani cantanti dello Sperimentale che stanno frequentando il corso, portando l’opera lirica in tutti i plessi scolastici del comprensorio di Spoleto: 18 concerti, 16 plessi, 80 classi, per un totale di circa 1200 bambini e ragazzi che hanno potuto avvicinarsi ancora – o i più piccoli per la prima volta – al canto lirico. Nel contempo gli operatori dello Sperimentale hanno presentato Turandot che a settembre vedrà proprio gli studenti spettatori al Teatro Nuovo di Spoleto per la fiaba capolavoro di Giacomo Puccini”.