Anche i Testimoni di Geova delle province di Perugia e Terni aderiscono alla campagna mondiale sul Regno di Dio

Durante il mese di novembre 2020 i Testimoni di Geova distribuiranno in tutto il mondo un numero della Torre di Guardia dal tema “Cos’è il Regno di Dio?” Da secoli la risposta a questa domanda suscita l’interesse di persone di varie fedi.

I 3.500 Testimoni di Geova dell’Umbria, distribuiranno la rivista al pubblico, ai titolari delle attività commerciali, ai magistrati e alle autorità locali e nazionali. La rivista verrà distribuita anche in formato elettronico.

Molte persone pregano per la venuta del Regno di Dio, ma spesso si chiedono cosa sia questo Regno, quando verrà e cosa farà.

La rivista mostra che le risposte a queste domande si possono trovare nella Bibbia. Ci auguriamo che le promesse bibliche relative al Regno di Dio offrano ai lettori conforto e speranza per un futuro libero da ogni sofferenza.

A motivo della pandemia da COVID-19, questa campagna sarà svolta in conformità con le norme sanitarie vigenti. Per questo la rivista potrà essere distribuita anche in formato elettronico. disponibile in oltre 360 lingue sul sito sul sito ufficiale dei Testimoni di Geova, jw.org nel seguente link. (Vedi BIBLIOTECA DIGITALE > RIVISTE.)