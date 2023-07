Il difensore classe ’97 alla corte di mister Santarelli

Dopo il portiere Luciani, la Pol.Pen.Spoleto annuncia un altro colpo in entrata. Manuel Di Barnaba, difensore, classe 1997, sarà a disposizione di mister Fabrizio Santarelli per il campionato di seconda categoria 2023/2024.

Dopo le esperienze con Pontano e 4 Castelli, il giocatore di Scheggino è pronto a dare il suo contributo per la compagine spoletina.