Anche a Spoleto l’iniziativa My Marathon for Emergency

Evento in collaborazione con Il sorriso di Teo e Social Sport Spoleto. Ecco come partecipare

20mila è il numero dei km chilometri che servono per raggiungere e collegare tutti gli ospedali di EMERGENCY in Italia e nel mondo.

Il 19 marzo il gruppo territoriale di EMERGENCY di Spoleto aderisce all’iniziativa nazionale My Marathon for EMERGENCY per percorrere insieme un pezzettino di questi 20mila chilometri con una con una camminata.

Ognuno può percorrere il suo pezzettino di strada.

Come farlo?

Partenza e ritrovo alle ore 9.45 al Terminal Le mattonelle (San Nicolò) per partecipare al percorso che si svilupperà lungo il tracciato della Spoleto – Assisi, la principale Strada Verde (Greenway) della Valle Umbra sud!

Iscriviti online e acquista i tuoi chilometri facendo una donazione su

https://sostieni.emergency.it/mymarathon/

e riceverai via e-mail il pettorale dell’evento, con un disegno originale dell’illustratore Fabio Magnasciutti, da stampare e indossare quel giorno per testimoniare la tua partecipazione alla maratona.

Le foto saranno condivise sui canali social di Emergency con l’hashtag #mymarathonforemergency. A vincere sarà il diritto alle cure accessibili, gratuite e di qualità per tutti. Tutte le donazioni raccolte andranno a sostenere gli ospedali di EMERGENCY nel mondo.

#mymarathonforemergency

Non puoi partecipare alla camminata? Nessun problema puoi comunque partecipare virtualmente alla maratona iscrivendoti dal 6 al 20 marzo a questo link

https://sostieni.emergency.it/mymarathon/



Riceverai via mail la pettorina e potrai partecipale all’evento social condividendo una tua foto mentre corri da solo, giochi a carte, sei in ufficio e sei anche comodamente seduto sul divano!

Ti aspettiamo, e ti invitiamo ad aiutarci a coinvolgere i tuoi amici! Per informazioni e per partecipare: spoleto@emergency.it oppure 3288113294 / 3408271698

L’evento è in collaborazione con le associazioni Social Sport Spoleto e Il Sorriso di Teo

#mymarathon #mymarathonforemergency #emergencyong #volontariemergency #emergencyspoleto