Anche a Spoleto le celebrazioni per l’Anno Internazionale dell’Infermiere e dell’Ostetrica

La mozione presentata dalla consigliera comunale del Partito Democratico Carla Erbaioli

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato che il 2020 sarà l’Anno Internazionale dell’Infermiere e dell’Ostetrica, celebrato in tutto il mondo, a testimoniare il contributo che queste professioni danno nella fornitura dei servizi sanitari e per sottolineare che in molte realtà sono, di fatto, l’unico presidio sanitario esistente e accessibile alla popolazione. L’OMS, infatti, mette in guardia sui grandi rischi associati alla carenza di personale infermieristico.



La scelta del 2020 è legata al bicentenario della nascita della fondatrice dell’assistenza infermieristica moderna, Florence Nightingale, una figura che vale la pena di riscoprire perché considerata, nel mondo, un’antesignana dell’assistenza, della prevenzione e anche della statistica applicata alla salute. A lei si devono, ad esempio, le pratiche elementari di igiene negli ospedali e il miglioramento dell’assistenza ai malati.



Ho presentato una mozione consigliare affinché anche Spoleto aderisca il 12 maggio, giorno di nascita di Florence Nightingale, alle celebrazioni dell’Anno Internazionale dell’Infermiere e dell’Ostetrica con l’intento di valorizzare il nostro ospedale cittadino e rendere onore alla professionalità degli operatori che vi prestano servizio, ma anche per indicare, ai giovani, percorsi con buone possibilità di sbocchi occupazionali. Secondo l’Oms, infatti, gli infermieri e le ostetriche nel mondo rappresentano quasi il 50% della forza lavoro sanitaria globale (nel 70% dei casi sono donne), ma permane una carenza globale dei due profili professionali stimata in circa 9 milioni di operatori. In Italia la carenza calcolata dalla Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi) è di circa 50 mila infermieri che con gli effetti di “Quota 100” potrebbero superare i 70 mila.



Carla Erbaioli, consigliera comunale del Partito Democratico di Spoleto

Segue testo Mozione:

Al Sindaco di Spoleto



Al Presidente del Consiglio Comunale



Oggetto: DEDICARE IL 12 MAGGIO 2020 ALLA CELEBRAZIONE DELL’ANNO DELL’INFERMIERE E DELL’OSTETRICA



PREMESSO CHE



Come deciso dall’Organizzazione Mondiale della Sanità il 2020 sarà l’Anno Internazionale dell’Infermiere e dell’Ostetrica, con celebrazioni in tutto il mondo, a testimoniare il contributo che queste professioni danno nella fornitura dei servizi sanitari e per sottolineare che in molte realtà sono di fatto l’unico presidio sanitario esistente e accessibile alla popolazione. L’OMS infatti mette in guardia sui grandi rischi associati alla carenza di personale infermieristico.



EVIDENZIATO CHE



La scelta del 2020 è legata al bicentenario della nascita della fondatrice dell’assistenza infermieristica moderna, Florence Nightingale, una figura che vale la pena di riscoprire perché considerata nel mondo un’antesignana dell’assistenza, della prevenzione e anche della statistica applicata alla salute. A lei si devono, ad esempio, le pratiche elementari di igiene negli ospedali, il miglioramento dell’assistenza ai malati e la raccolta e l’esposizione dei dati clinici attraverso i grafici.



SOTTOLINEATO CHE



Per Spoleto partecipare alle celebrazioni dell’anno dedicato a infermieri e ostetrici vuol dire valorizzare il nostro ospedale cittadino e rendere onore alla professionalità degli operatori che vi prestano servizio, ma anche indicare percorsi, per i giovani, con possibilità di buoni sbocchi occupazionali. Gli infermieri e le ostetriche nel mondo, infatti, rappresentano quasi il 50% della forza lavoro sanitaria globale (nel 70% dei casi sono donne), ma permane una carenza globale dei due profili professionali stimata in circa 9 milioni di operatori. In Italia la carenza calcolata dalla Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi) è di circa 50 mila infermieri che con gli effetti di “Quota 100” potrebbero superare i 70 mila.



IMPEGNA il Sindaco e la Giunta



A dedicare il 12 maggio 2020, giorno di nascita di Florence Nightingale, (o altro giorno) alla celebrazione dell’Anno dell’Infermiere e dell’Ostetrica attraverso iniziative locali in linea con il tema lanciato dall’OMS.



Carla Erbaioli, Consigliera comunale del Partito Democratico



Spoleto, 20/01/2020