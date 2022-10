Diversi ma uguali. Domenica 9 ottobre 2022 gli appuntamenti alla Rocca Albornoz e Palazzo Collicola



In occasione della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo 2022, intitolata Diversi ma uguali, domenica 9 ottobre tutte le famiglie con bambini che visiteranno i musei del circuito della Spoleto Card riceveranno in omaggio presso: la Rocca Albornoz – Museo Nazionale del Ducato di Spoleto, la Casa Romana, Palazzo Collicola, la Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo e il Tempietto sul Clitunno la mappa “a misura di bambino” ricca di giochi per conoscere in modo divertente il patrimonio storico artistico della città.

Il programma di F@mu inizia alle ore 11.30 alla Rocca Albornoz e Museo Nazionale del Ducato con l’attività Mettiti in gioco con i Longobardi un avvincente gioco incentrato sul popolo dalle lunghe barbe rivolto alle famiglie con bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni.

Inoltre, alle ore 15.30 a Palazzo Collicola avrà inizio Come in un dipinto, attività inserita nel programma di Famiglie ad Arte, il progetto didattico a cura di Sistema Museo, rivolto alle famiglie con bambini di età compresa tra i 4 e i 12 anni. Da qui un operatore accompagnerà i partecipanti alla scoperta della vicina Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo, dove grazie ad un divertente gioco si imparerà a leggere gli affreschi che ne decorano le pareti. A conclusione dell’esperienza, è previsto un diverte laboratorio di Tableau vivant, dove le famiglie diventeranno le protagoniste del loro dipinto preferito.

​Attività:

METTITI IN GIOCO CON I LONGOBARDI

ore 11.30 punto d’incontro – Biglietteria della Rocca Albornoz e Museo Nazionale del Ducato di Spoleto. La partecipazione è gratuita, previo acquisto del biglietto d’ingresso al monumento, secondo le norme vigenti (ingresso gratuito fino a 17 anni).





COME IN UN DIPINTO

ore 15.30 punto d’incontro – Palazzo Collicola e Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo

La partecipazione è gratuita.

Le attività in programma prevedono la PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA fino ad esaurimento posti e il rispetto delle norme Covid-19 vigenti. Per info e prenotazioni: Sistema Museo – Servizi Educativi Tel. 0743/46434 www.spoletocard.it www.spoletowelcome.it www.sistemamuseo.it