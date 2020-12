Anche a Spoleto la campagna di Fratelli d’Italia “Compra Italiano, compra locale. Un Natale tricolore è un Natale solidale”

Il partito di Giorgia Meloni si mobilita a sostegno delle aziende italiane, i prodotti tipici, il piccolo commercio. Sabato 19 dicembre, ore 15, piazza Garibaldi

Fratelli d’Italia si mobilita a sostegno delle aziende italiane, i prodotti tipici, il piccolo commercio.

In occasione del Natale il Partito di Giorgia Meloni organizza gazebo nei quali chiunque avrà acquistato un prodotto fatto in Italia e comprato in un negozio di vicinato potrà impacchettarlo, grazie all’ impegno dei nostri volontari, con una inedita carta da regalo che riporta il logo della campagna “compra italiano, compra locale. Un Natale tricolore è un Natale solidale”.

L’ iniziativa verrà presentata Sabato 19 Dicembre presso Piazza Garibaldi dalle ore 15:00.

Saranno presenti il Senatore Franco Zaffini (Coordinatore Regionale FDI), i consiglieri comunali FDI Stefano Polinori, Paola Vittoria Santirosi, Antonio Di Cintio ed il coordinatore comunale FDI Michele Leoni.

Il Coordinamento Comunale Fratelli d’Italia