Anche a distanza il Teatro Lirico Sperimentale “A.Belli” continua le sue attività

In corso lezioni online e saggi musicali

Sono stati pubblicati ieri sera sulle pagine social del Teatro Lirico i primi brani eseguiti dai cantanti dello Sperimentale che stanno attualmente svolgendo il 74mo Corso di Avviamento al Debutto, frutto del primo periodo di lezione online. Nei prossimi giorni verranno invece pubblicati estratti delle lezioni svoltesi.

Nell’ambito del Corso, Chiara BOCCABELLA (soprano), Dyana BOVOLO (mezzosoprano) e Giorgia TEODORO (soprano, in foto), sotto la guida del Maestro Marina Comparato (ex vincitrice del Concorso, cantante in carriera e docente del corso che segue con passione e attenzione i cantanti), si sono cimentate in brani del repertorio tradizionale dell’opera lirica tratti da “I Capuleti e i Montecchi” di Vincenzo Bellini, “Assedio di Corinto” di Gioachino Rossini, “Turandot” di Giacomo Puccini.

Le giovani cantanti, insieme a Magdalena Urbanowicz (mezzosoprano), Nicola Di Filippo (tenore) e Andrea Vincenti (tenore), sono vincitrici del Concorso “Comunità Europea” 2020 ed insieme ai vincitori del Concorso 2019 (Luca Simonetti, baritono; Yulia Merkudinova, soprano; Vittoria Magnarello, soprano; Silvia Alice Gianolla, mezzosoprano; Tosca Rousseau, soprano; Zuzana Jerabkova, soprano; Alfred Ciavarrella, baritono) e ai cantanti richiamati ed idonei decisi dalla Direzione Artistica, stanno attualmente frequentando il Corso in modalità a distanza.

Pur con tutte le difficoltà, gli allievi continuano a svolgere lezioni teoriche e lezioni di canto e interpretazione quotidianamente, sotto la guida di docenti esperti e preparati quali ad esempio: Marina Comparato, Roberto De Candia per l’interpretazione vocale; Andrea Stanisci, Clelia De Angelis, Eva Bruno e Irene Lepore per avere una base tecnico-teorica relativa a scenografia, trucco, parrucco e costume, illuminotecnica teatrale e logistica del palcoscenico; Enrico Girardi per uno studio approfondito sulla storia dell’opera e in particolare Rigoletto di Giuseppe Verdi; Maria Rosaria Omaggio per perfezionare la dizione; Roberto Calai e Renzo Rossi per aspetti più burocratici trattando argomenti quali i diritti degli interpreti ed esecutori ed elementi fiscali e amministrativi.

Inoltre gli allievi sono costantemente seguiti dai maestri accompagnatori Davide Finotti, Luca Spinosa per lo studio individuale e Mariachiara Grilli per lo studio dell’opera contemporanea e dell’intermezzo “La serva padrona”.

Inizierà a breve la seconda fase che prevede la programmazione di masterclass con i maestri Marco Boemi (direttore d’orchestra e pianista), Carlo Palleschi (direttore d’orchestra), Enza Ferrari (maestro di spartito) e Raffaele Cortesi (maestro preparatore).

Il Teatro Lirico Sperimentale continua le sue attività nella speranza di poter presto tornare in scena in teatro.

Il Concorso “Comunità Europea” e il Corso di Avviamento al Debutto e le Attività in generale sono realizzati grazie al contributo del Ministero per le Attività Culturali e per il Turismo – Direzione Generale dello Spettacolo dal Vivo, della Regione Umbria, del Comune di Spoleto, della Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto e della Fondazione Francesca Valentina e Luigi Antonini.

Si ringrazia anche per il sostegno Banco Desio e Monini spa e Publi2M