Venerdì 10 aprile 2026, alle ore 16, presso la Biblioteca Montagne di Libri, in Via Antonio Busetti n. 20 a Spoleto, il dott. Alfredo Andreani presenterà, in un seminario dedicato, uno studio statistico denominato “Anatomia del voto a Spoleto – Analisi dei flussi elettorali e mappe del voto del Referendum 2026”.

Lo studio è dedicato all’analisi dei flussi elettorali registrati in occasione del recente Referendum sulla Giustizia del 22 e 23 marzo 2026, con specifico riferimento al territorio di Spoleto.

L’analisi, sviluppata mediante modelli statistici specialistici, ricostruisce le possibili dinamiche di comportamento degli elettori, distinguendoli per precedente orientamento politico e per classi di età.

Accanto alla ricostruzione dei flussi, il lavoro propone una serie di mappe del voto che consentono una lettura immediata del territorio. Le mappe, interamente georeferenziate, suddividono il Comune di Spoleto nelle 42 sezioni elettorali e rendono visibili dinamiche che spesso risultano poco evidenti nei dati aggregati.

Lo studio offre così una doppia chiave di lettura. Da un lato, i numeri e le relazioni tra i comportamenti elettorali. Dall’altro, la loro distribuzione nello spazio, con attenzione alle diverse aree del territorio spoletino.

I risultati ricostruiscono tendenze plausibili del voto, utili per comprendere meglio l’evoluzione dell’elettorato spoletino.

Il seminario è aperto al pubblico, con ingresso libero, e si rivolge a chiunque sia interessato ad approfondire, con l’ausilio di strumenti scientifici, le dinamiche elettorali del territorio spoletino.