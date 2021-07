Anastasia Scarabottini: “Darò il meglio di me ogni giorno”

Tra le conferma della prossima stagione arriva anche quella di Anastasia Scarabottini, che dopo un primo anno passato ad ambientarsi in maglia Bartoccini Fortinfissi Perugia, ora punta a ritagliarsi qualche spazio in più in campo, vedendo poi in coach Luca Cristofani il giusto “pigmalione” in grado di coltivare ed accrescere le sue abilità e renderle definitivamente produttive anche in un campionato di così alto livello.



Anastasia parte dalle motivazioni che l’hanno convinta a restare a Perugia. “Sono stata accolta in maniera positiva la scorsa stagione dalla società, inoltre mi piace molto il rinnovamento di quasi tutta la squadra che quest’anno punta ad avere una squadra notevolmente più giovane dell’anno scorso. Sicuramente ci sarà molta meno esperienza rispetto lo scorso anno vista la giovane età di quasi tutte le mie compagne, ma sono certa che Luca (Cristofani ndr) potrà guidarci nel modo giusto durante la stagione“.



Gli obbiettivi per la prossima stagione. “Spero ovviamente di migliorare e magari guadagnarmi un po di spazio in più in campo, questo certamente però dipenderà soltanto da me. Ovviamente io darò il meglio di me ogni giorno ed ogni volta che sarò presa in causa. Sinceramente non so come andrà, ma restiamo positivi perché come ho potuto imparare dalla scorsa stagione, tutto è possibile. Credo che potremmo arrivare tra le prime 6-7 squadre della regular season, ma ovviamente qualche gradino in più non sarebbe male“.