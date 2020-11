“Anas sisma 2016, chiediamo interventi solo al 7° stralcio…..”

Il comunicato stampa dei consiglieri Frascarelli, Profili e Settimi

In occasione del Consiglio Comunale, nel quale è stato approvato (“fatto passare” per un solo voto) il bilancio di previsione, è stato trattato anche l’argomento dei finanziamenti ANAS per le strade. L’ANAS per il sisma 2016 ha stanziato una cifra complessiva di 1 miliardo e 700 milioni di €.

Abbiamo chiesto all’ Amministrazione come mai non avessimo richiesto ed avuto i finanziamenti milionari messi a disposizione da ANAS.

Su questa questione l’Assessore Flavoni, ha risposto con orgoglio che recentemente in occasione del 7° stralcio il Comune ha chiesto all’ANAS finanziamenti per una serie di strade che avevano avuto smottamenti o condizioni di pericolosità in seguito al terremoto.

Ha parlato di incontri e sopralluoghi, lamentandosi che avevamo accusato l’amministrazione di una scarsa visione politica generale e invece…….

L’Assessore Flavoni, che per questo stralcio ha sostituito l’Assessore ai lavori Pubblici Loretoni, si è dimenticato di raccontare di tutti i precedenti finanziamenti persi, forse non ricordava o non è al corrente che prima del 7° stralcio c’è stato il 6°, il 5°, il 4°, il 3°.

Non consideriamo il 1° e il 2° stralcio ai quali per decisione del Sindaco Cardarelli non partecipammo per dare priorità alle zone più colpite della Valnerina.



Dal 3° stralcio fino al 6°, NESSUNO HA MAI CHIESTO FINANZIAMENTI ALL’ANAS! Cosi guardando le carte emerge che nello stralcio 4, con priorità 3 ci sono finanziamenti per Gualdo 4.142.000, Norcia 1.881.000, Preci 3.920.000, Scheggino 384.000, Vallo di Nera 739.000.

Nel 5° stralcio per esempio, con priorità 3 troviamo il Comune di Assisi con finanziamenti per 8.906.000, Cascia con 2.667.000, Monteleone con 429.000 €, Vallo di Nera con 310.000 € e con priorità 4 di nuovo Assisi con 636.000, Marsciano 2.811.000, Preci 739.000.

Continuando, con lo stralcio 6 troviamo in priorità 3 il Comune di Scheggino con finanziamenti per 1.997.000, Sellano 621.000, Vallo di Nera 340.000, Assisi con 162.000, Cascia con 221.000, mentre con priorità 4 Cascia con 680.000, Cerreto di Spoleto con 2.352.000, ancora Scheggino con 147.000, Monteleone con 214.000, Sellano con 443.000.

Facciamo notare che i finanziamenti con priorità 3, di tutti gli stralci, sono già stati finanziati e probabilmente lo saranno anche quelli in priorità 4.

Avete mai letto Spoleto? No, perché fino al 7° stralcio nessuno ripetiamo, aveva richiesto finanziamenti per le nostre strade.

Flavoni ci racconta che è una questione meramente tecnica, non politica. Ma non sono i politici che devono darsi da fare per reperire finanziamenti, facendosi aiutare nei progetti dai tecnici?

Quando abbiamo parlato di mancanza di visione politica, il Sindaco ha tenuto a precisare che i finanziamenti ANAS NON SI POTEVANO CHIEDERE, non si dica che non abbiamo fatto niente, tuona il Sindaco!

Chissà perché visto che l’ hanno fatto tutti i comuni anche fuori dal cratere.

Facciamo davvero difficoltà a comprendere come possa questa amministrazione vantarsi di quanto fatto considerando tutte le evidenti inadempienze e lacune che continuano ad emergere …. domande alle quali non abbiamo mai risposta ne’ noi come Consiglieri ne’ la città .



I consiglieri comunali: Roberto Settimi, Ilaria Frascarelli e Gianmarco Profili