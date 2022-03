Ampliata la gratuità dei parcheggi Spoletosfera e Posterna

Dal 28 marzo i parcheggi di struttura della mobilità alternativa gratis dalle 19.30 alle 3.00

Ampliata la gratuità dei parcheggi di Spoletosfera e della Posterna. Con la modifica degli orari di accesso alla Zona a Traffico Limitato A, i parcheggi di struttura della mobilità alternativa saranno gratuiti non più dalle ore 21 ma dalle ore 19.30.

Questa la decisione presa dalla giunta comunale per agevolare l’utilizzo dei parcheggi e dei percorsi meccanizzati (scale mobili e tapis roulant) per raggiungere il centro storico e facilitare gli spostamenti negli orari di chiusura della ZTL A.

Sarà quindi possibile parcheggiare gratuitamente sia a Spoletosfera che alla Posterna non più per sei ore al giorno (precedentemente il ticket non si pagava dalle 21 alle 3.00) ma per sette ore e mezza, ossia dalle 19.30 alle 3.00.

La gratuità dei parcheggi Spoletosfera e Posterna dalle ore 19.30 entrerà in vigore da lunedì 28 marzo.