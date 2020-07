Amori in Corso: Egidio Flamini e Elisabetta Pallucchi in concerto a Spazio Collicola

Sabato 18 luglio alle ore 18.45 – Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

‘AMORI IN CORSO. Canzoni d’amore in forma di lied’. È questo il titolo del concerto che avrà come protagonisti il pianista Egidio Flamini e il mezzosoprano Elisabetta Pallucchi, in programma sabato 18 luglio alle ore 18.45 a Spazio Collicola (l’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti).

Quante volte la musica leggera ha preso in prestito dalla musica classica melodie, idee, spunti, che in alcuni casi hanno finito per trasformarsi in canzoni anche molto conosciute? Con ‘Amori in corso’ la direzione tenta di invertirsi ed accade che nelle rielaborazioni di Egidio Flamini, i successi cantati da Gino Paoli, Franco Battiato, Fabrizio De André, Mia Martini, Luigi Tenco, Sergio Endrigo, si ritrovino trasformati in musica seria, quasi veri e propri lied per canto e pianoforte.

La linea vocale, affidata al mezzosoprano Elisabetta Pallucchi, pur rimanendo molto fedele alla melodia originale, si adatta a questa sua nuova veste con eleganza e delicatezza. La parte pianistica si muove invece nel pieno stile delle composizioni per pianoforte solo di Egidio Flamini. La miscela che ne risulta è inattesa e sorprendente, capace di trasmettere emozioni fortissime e adatta a qualunque tipo di pubblico.

L’amore è il protagonista di tutti i brani, ogni volta visto in uno dei suoi tanti momenti possibili: amore che inizia, amore che finisce, amore immaginato, amore nascosto, amore dichiarato. «Amore che vieni, amore che vai» per dirla proprio con le parole di una delle canzoni in programma. Gli amori sono sempre amori in corso.

L’appuntamento che si aggiunge alla programmazione di eventi, iniziata lo scorso 26 giugno, che si sta svolgendo nel cortile interno di Palazzo Collicola, uno spazio che si sta configurando sempre più quale luogo di incontro e di contaminazione artistica, con una proposta culturale che spazia dal cinema all’arte, dalla musica alla letteratura.