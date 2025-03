“Amore senza lividi” incontro promosso dalla Fondazione Antonini

La Fondazione “Francesca, Valentina e Luigi Antonini ETS”, organizza a Spoleto un incontro incentrato sul tema della violenza sulle donne, sulle sue conseguenze sia per chi la subisce, sia per chi la compie, dal titolo “Amore senza lividi”, sabato 22 marzo 2025, alle ore 17, nel Salone della Bonifica di Palazzo Leti Sansi in via Arco di Druso 37, gentilmente concesso dal Consorzio di Bonifica Umbra.

L’idea – non bastasse la cronaca quotidiana – nasce dalla lettura del libro “Amore senza lividi” (Edizioni San Gennaro) – scritto da Chiara Nocchetti e Benedetta De Nicola – che racconta in modo molto diretto storie di donne colpite e “liberatesi” dalla violenza di genere.

Oltre a Chiara Nocchetti, autrice, consulente creativa e mental coach, parteciperanno all’incontro:

Paola Severini Melograni, giornalista, autrice e conduttrice radiofonica, da sempre attenta al mondo della diversità e dei più deboli;

Mauro Palma (Giurista, già Presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, dal 2016 al 2024);

Marco Zatterin, giornalista, già vicedirettore de La Stampa, in qualità di moderatore.

Saluti istituzionali: Andrea Sisti, Sindaco della Città di Spoleto; Camillo Corsetti Antonini, Presidente della fondazione “Francesca, Valentina e Luigi Antonini”.

L’evento si inserisce nella linea dell’operato della Fondazione “Francesca, valentina e Luigi Antonini”, attento alle questioni sociali e dedicato alla crescita culturale della città.