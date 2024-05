Amministrative, il Movimento 5 Stelle a sostegno della lista Cives Castel Ritaldi

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Il Gruppo Territoriale del M5S di Spoleto annuncia la propria adesione nella lista Cives Castel Ritaldi per le prossime elezioni amministrative.



“Sosteniamo la candidatura a Sindaco di Piero Ugolini partecipando insieme alle forze progressiste con cui c’è stato un dialogo costante.” – dichiarano Alessandra Poli Sandri (Referente Gruppo Territoriale M5S Spoleto) ed Agnese Protasi (Assessore M5S Spoleto) – “Ringraziamo il nostro attivista Francesco Capaldini per essersi reso disponibile con la propria candidatura nelle fila di Cives Castel Ritaldi.”



Francesco Capaldini, infermiere al San Matteo degli Infermi, lavorerà costantemente per dare risposta alle esigenze della sua comunità. “Candidarsi per il proprio Comune lo considero come un vero atto di amore.” – dichiara il candidato 5 stelle – “Una scelta colma di responsabilità che mi vedrà in prima linea in questa campagna elettorale per ascoltare le esigenze delle frazioni e comprendere insieme le possibili soluzioni.”



Ringraziando il candidato Sindaco Piero Ugolini e tutti i componenti della lista Cives Castel Ritaldi, l’intero Gruppo Territoriale M5S di Spoleto rinnova la propria disponibilità in questa sfida da affrontare tutti insieme.