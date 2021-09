Amministrative, Carlo Gaggi si presenta

Sono Carlo Gaggi, candidato al Consiglio Comunale di Spoleto per Diego Catanossi Sindaco con la lista Spoleto 2030. Mi presento brevemente. Sono nato a Spoleto, dove ho seguito i miei studi fino alla scuola di grado superiore. Mi sono laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università “La Sapienza” di Roma e presso la stessa Università ho conseguito la specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva. Dal 1980 ho svolto la mia attività lavorativa presso gli Ospedali di Civitanova Marche, Amelia e Narni giungendo infine all’Ospedale di Spoleto nel 1994, dove sono stato Responsabile organizzativo-gestionale del Laboratorio Analisi dell’Ospedale.

Dal 2002 al 2004 sono stato Direttore Sanitario dell’Ospedale di Spoleto.

La mia candidatura nasce dalla profonda convinzione che l’impegno in prima persona sia la chiave giusta per cambiare le cose in politica, in particolare nella nostra Spoleto, città che si trova ad affrontare importanti sfide economiche e sociali. Bisogna lavorare con dedizione per poter ripartire e dare speranza alle nuove generazioni, alle quali vorrei consegnare una città rinnovata, in crescita ed in grado di dare risposte significative ai giovani e alle loro aspettative. Conosco la realtà difficile dell’Ospedale di Spoleto, avendo lavorato nel settore per anni e sarò in prima linea per difenderlo e rilanciarlo, non con vani proclami, ma con la competenza e la preparazione di chi conosce a fondo l’argomento che affronta. Con Diego Catanossi e gli altri candidati della squadra abbiamo stilato un programma concreto ed innovativo, che recepisce in pieno le linee del PNNR. Sono fermamente convinto che una città possa sopravvivere solo quando ci siano cittadini competenti a sostenerla e la competenza si costruisce anche attraverso il confronto con gli altri, accettando le differenze e ricercando gli obiettivi comuni. Per la difesa della nostra bellissima città mi sono impegnato nella lista di Diego Catanossi Sindaco, Spoleto 2030, per contribuire attivamente, con la mia esperienza, a questo progetto di buona amministrazione.

Messaggio elettorale autogestito