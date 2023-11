Rientrano dai prestiti allo Spoleto e alla Fulgens

La società ASD DUCATO SPOLETO annuncia ufficialmente i rientri dal prestito di Francesco Ammenti (2000) dallo Spoleto e Alfredo Antonini (2004) dalla Fulgens. Per motivi diversi l’esperienza non è andata come ci si augurava ma la società accoglie con grande stima e affetto i suoi due giocatori a cui augura insieme a tutto il gruppo una grande stagione.