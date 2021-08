Amichevole, Ternana-Narnese 3-0

Tris firmato Peralta, Vantaggiato e Agazzi. Esordio per Sørensen

(DMN) Acquasparta – ultimo test amichevole prima dell’esordio in Coppa Italia per la Ternana di Cristiano Lucarelli. La formazione rossoverde ha affrontato e battuto, questo pomeriggio al ‘Finistauri’ la Narnese di Marco Sabatini per tre reti a zero. In rete Peralta, Vantaggiato e Agazzi.

Ternana: Vitali; Russo, Sørensen, Kontek (1′ st Ghiringhelli), Celli; Paghera, Palumbo; Onesti, Falletti (Cap., 1° st Furlan), Capone; Mazzocchi. A disp.: Casadei, Boben, Proietti, Vantaggiato, Peralta, Agazzi, Salzano. All.: Cristiano Lucarelli