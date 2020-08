Amichevole, Teramo-Ternana 2-4

Bene il primo test stagionale per i ragazzi di Lucarelli. Doppietta per Vantaggiato

(DMN) Teramo – bene la prima uscita stagionale della Ternana di Cristiano Lucarelli che al “Gaetano Bonolis” ha battuto i padroni di casa, guidati dall’ex Massimo Paci per 4-2. Lucarelli ha puntato sul 4-2-3-1 con Iannarilli in porta, Defendi, Suagher, Sini e Mammarella in difesa, Paghera e Salzano in mediana con Torromino, Partipilo e Fulran alle spalle di Vantaggiato. Al momentaneo vantaggio dei biancorossi di casa ha risposto una doppietta di Vantaggiato e una pretendi Partipilo ha permesso alle Fere, oggi in maglia verde, di chiudere la prima frazione sull’1-3. Nella ripresa una rete di Cianci ed un autogol di Tentardini hanno fissato il risultato sul 2-4 per i rossoverdi. La Ternana tornerà in campo, sempre a porte chiuse, sabato 5 settembre alle ore 17.30, allo stadio “Mauro Maurelli” di Sarnano (MC) contro la Salernitana di Fabrizio Castori.

Teramo (4-2-3-1): Valentini; Diakite, Cristini, Soprano, Di Matteo; Arrigoni (Cap.), Viero; Costa Ferreira, Bombagi, Martignago; Pinzauti. A disp.: Lewandowski, Iotti, Tentardini, Piacentini, Santoro, Ilari, Minelli, Lasik, Mungo, Ciancio, Cappa, Birligea. All.: Massimo Paci

Ternana (4-2-3-1): Iannarilli (33′ st Vitali); Defendi (Cap., 23′ st Argento), Suagher, Sini (37′ st Niosi), Mammarella (7′ st Diakitè); Paghera (15′ st Parodi), Salzano (7′ st Damian); Partipilo (30′ st Onesti), Torromino (27′ st Boateng), Furlan (22′ st Nesta); Vantaggiato (10′ st Ferrante). A disp.: Marinaro. All.: Cristano Lucarelli

Arbitro: Tommaso Zamagni (Cesena)

Assistenti: Giulia Tempestilli (Roma 2), Lorenzo D’Ilario (Tivoli)

Marcatori: 15′ pt Costa Ferreira (Te), 22′, 27′ pt Vantaggiato (Tr), 44′ pt Partipilo (Tr), 12′ st Cianci (Te), 30′ st Tentardini (Te, aut.)