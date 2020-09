Amichevole, Salernitana-Ternana 3-1

Buona Ternana nel test di lusso. In rete Partipilo

(DMN) Sarnano – seconda uscita stagionale per la Ternana che, ieri pomeriggio, al “Maurelli” di Sarnano ha affrontato, in un’amichevole di lusso la Salernitana di Fabrizio Castori. Ad avere la meglio sono stati i campani ma la squadra di Cristiano Lucarelli ha disputato una gara ampiamente sufficiente contro un avversario di categoria superiore. Il tecnico livornese ha schierato il 4-2-3-1 con Iannarilli in porta, Russo, Suagher, Sini e Mammarella in difesa, Defendi e Salzano in mediana con Partipilo, Torromino e Furlan a sostegno di Vantaggiato.

Dopo 10′ di gioco la squadra di Castori si é portata in vantaggio con un colpo di testa di Djuric. La Ternana dopo aver creato due buone occasioni con Defendi e Vantaggiato, al 35′ ha trovato il meritato pari con Partipilo ben servito da Torromino. Dopo 5′ della ripresa un fallo di mano in are di Defendi ha permesso allo specialista Di Tacchio di siglare su rigore la rete del 2-1. A 3′ dal termine Giannetti ha fissato il risultato finale sul 3-1.

Nella prossima amichevole, in programma sabato 12 settembre alle ore 18.00, la Ternana affronterà al Centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria la formazione primavera della Roma

Salernitana (5-3-2): Guerrieri; Casasola, Migliorini, Aya, Lopez, Curcio; Di Tacchio (Cap.), Cicerelli, N’Dinga; Djuric, Gondo. A disp.: Micai, Kalombo, Galeotafiore, Guzzo, Iannoni, Martorelli, Maistro, Giannetti, Riosa. All.: Fabrizio Castori

Ternana (4-2-3-1): Iannarilli; Russo (13′ st Damian), Suagher, Sini, Mammarella (13′ st Bergamelli); Defendi (Cap.), Salzano (36′ st Argento); Partipilo (32′ st Nesta), Torromino (32′ st Onesti), Furlan (27′ st Boateng); Vantaggiato (13′ st Marilungo). A disp.: Vitali, Marinaro. All.: Cristiano Lucarelli

Arbitro: Giaccaglia di Jesi

Marcatori: 10′ pt Djuric (S.), 35′ pt Partipilo (T.), 5′ st Di Tacchio (S., rig.), 43′ st Giannetti (S.)