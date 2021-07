Amichevole, Roma-Ternana 2-0

Per gli uomini di Mourinho in rete Carles Perez e Kumbulla

(DMN) Roma – primo test stagionale per la Ternana di Cristiano Lucarelli che al Centro Sportivo “Fulvio Bernardini” di Trigoria ha affrontato la nuova Roma di Josè Mourinho. La gara si è conclusa 2-0 a favore dei giallorossi grazie alle reti di Carles Perez e Kumbulla. La Ternana tornerà in campo venerdì 23 luglio, alle ore 17.00, al Centro Preparazione Olimpica di Tirrenia (Pisa) contro il Grosseto, formazione di Serie C, guidata da Mister Lamberto Magrini.

Credit photo Twitter A.S. Roma