Amichevole, Petrignano-Spoleto 0-2

È subito Zuppardo. Soddisfatto il presidente Montesi

(DMN) Assisi – prima amichevole e prima vittoria per lo Spoleto di Francesco Raggi. I biancorossi, questo pomeriggio, al termine della seconda settimana di preparazione hanno affrontato e battuto il Petrignano, formazione di Prima Categoria, con un rotondo 2-0. In rete Liborio Zuppardo e Ndedi Rodrigue.

Soddisfatto a fine gara il presidente Vittorio Montesi. “Buona prestazione – ha detto il numero uno biancorosso – si sono messi in evidenza tutti i ragazzi giovani e la squadra, nel complesso, ha giocato molto bene. Come prima uscita abbiamo sono soddisfatto“.

Mercoledì 24 agosto lo Spoleto affronterà in amichevole al campo sportivo di Passo Parenzi, in via Falchi, la Pol.Pen. Spoleto con fischio d’inizio fissato alle 17.30.