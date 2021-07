Amichevole, Perugia-Virtus Sangiustino 10-0

Secondo test nel ritiro di Pieve Santo Stefano per gli uomini di Alvini. Lunghi ceduto al Montevarchi

(DMN) Pieve Santo Stefano – Secondo test nel ritiro toscano per il nuovo Perugia di Massimiliano Alvini. Dopo la vittoria di sabato contro la Polisportiva Sulpizia per 8 a 0, Melchiorri (foto) e compagni hanno battuto la Virtus San Giustino, formazione di Prima Categoria, con un tondo 10-0. Da segnalare gli esordi dei nuivi arrivati Manneh e Dell’Orco. Sul fronte delle partenze, la società di Massimiliano Santopadre ha comunicato di aver “raggiunto l’accordo con l’Aquila Montevarchi per la cessione a titolo temporaneo, fino al termine della stagione, del calciatore Alberto Lunghi”. Proprio la formazione toscana, neopromossa in Serie C, sarà l’avversario dell’ultimo test in ritiro, prima del rientro in sede, con fischio d’inizio fissato per sabato 24 luglio, alle ore 17, sempre allo Stadio Comunale “Egidio Capaccini” di Pieve Santo Stefano.

PERUGIA: Chichizola (23′ st Moro), Rosi (1′ st Cancellotti), Sgarbi (1′ st Menci – 19′ st Manneh), Curado (1′ st Angori), Sounas (1′ st Di Noia), Konate (1′ st Kouan), Carretta (21′ pt Murano – 1′ st Bianchimano), Vanbaleghem (1′ st Burrai), Lisi (1′ st Righetti), Dell’Orco (1′ st Falzerano), Vano (1′ st Melchiorri). All. Alvini

VIRTUS SANGIUSTINO: Matteaggi C. (27′ st Valenti), Matteaggi L. (13′ st Brizzi), Botta (9′ st Gabrielli), Martini, Fancelli (1′ st Nocentini T. – 41′ st Comanducci), Poggini A., Goretti (29′ st Piccinelli), Del Bene A., Cerboni (1′ st Del Bene M.), Sanchez, Broggini. A disp.: Nocentini L. All. Poggini S.

ARBITRO: Ilaria Bianchini di Terni (Lauri di Gubbio – Polidori di Perugia)

RETI: 19′ pt Sgarbi, 21′ pt Sounas, 29′ pt Murano, 3′ st e 26′ st Melchiorri, 9′ st, 19′ st e 39′ st Falzerano, 22′ st e 31′ st Bianchimano