Amichevole, Perugia-Rimini 2-0

In rete Melchiorri e Iannoni

(DMN) Perugia – prosegue la preparazione estiva del Perugia di Fabrizio Castori. Nell’ultima amichevole prima dell’esordio ufficiale in Coppa Italia, i Grifoni hanno affrontato e battuto il Rimini, formazione neopromossa in Lega Pro. Al centro sportivo Paolo Rossi, sono state decisive le reti, una per tempo, di Melchiorri e Iannoni.

PERUGIA: Gori, Righetti (22’ st Angori), Iannoni (38’ st Giunti), Vulikic (42’ st Cicioni), Vulic (38’ st Onishchenko), Melchiorri (22’ st Sulejmani), Curado, Casasola (30’ st Paz), Santoro (1’ st Lisi), Kouan (30’ st Lunghi), Sgarbi (38’ st Baldi). All. Castori

RIMINI: Galeotti (1’ st Zaccagno), Rossetti (30’ st Marconi), Haveri (30’ st Acquistapace), Tanasa (1’ st Pasa), Pietrangeli (1’ st Allievi), Panelli (1’ st Antei), Laverone (33’ st Bianchi), Delcarro (22’ st De Rinaldis), Santini (37’ st Cherubini), Gabbianelli (1’ st Sereni), Piscitella (22’ st Tonelli). All. Gaburro

RETI: 28’ pt Melchiorri, 13’ st Iannoni