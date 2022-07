Amichevole, Perugia-Real Vicenza 7-0

Doppietta per Kouan

Finisce 7-0 in favore dei biancorossi il secondo test match del ritiro che si è disputato oggi contro il Real Vicenza di mister Mancone.

Davanti a qualche gruppetto di tifosi giunti da Perugia e al Presidente Santopadre anche questa volta ad aprire le marcature è Christian Kouan con un colpo di testa su calcio d’angolo calciato da Angori. Poco dopo è ancora Kouan ad impegnare il portiere con un tiro da fuori area. Al 20′, su una palla recuperata dal solito Kouan, Olivieri scatta sul filo del fuorigioco e insacca dopo aver dribblato il portiere. Poco dopo ancora Olivieri di testa realizza la doppietta personale. Qualche altra occasione per Melchiorri e Casasola non concretizzata.

Nella ripresa c’è subito un’occasione per Iannoni il cui tiro termina fuori. Al 12′ di nuovo Kouan si fa trovare libero in area e di piatto destro segna spiazzando il portiere. Il neo entrato Dembèlè crea scompiglio nella difesa ospite e dopo un’azione insistita contro il portiere avversario serve in area Sulejmani che segna il 5-0. Nel finale prima Dembèlè e poi ancora Sulejmani chiudono sul 7-0.

Assenti Lisi causa risentimento muscolare e Matos per lombalgia.

Il prossimo impegno dei ragazzi di mister Castori sarà contro il Napoli domenica 17 luglio ore 18 a Dimaro (TN).

Domani altra doppia seduta di lavoro.

PERUGIA: Gori (18′ st Moro), Sgarbi (28′ st Cicioni), Curado (21′ st Baldi), Dell’Orco (21′ st Rosi), Casasola (28′ st Lunghi), Kouan (21′ st Lo Giudice), Iannoni (18′ st Giunti), Ghion (1′ st Onishenko), Angori (18′ st Righetti), Melchiorri (1′ st Dembèlè), Olivieri (18′ st Sulejmani) All. Fabrizio Castori

REAL VICENZA: Rodriguez T., Litcan, Panagiotis, Martinez R., Tsiligkiris, Kwarteng, Grider, Stefani, Ngissah, Amana Alieu, Bara. Entrati nella ripresa: Filotto, Giordano, Piccone, Ayala, Tsouroukis, Lushchayev, Mateo P., Quinto, Adam. A disp.: Barbiero, Robson, Juarez, Rodriguez. All. Davide Mancone

RETI: 7′ pt e 12′ st Kouan, 20′ pt e 24′ pt Olivieri, 24′ st e 45′ st Sulejmani, 33′ st Dembèlè

Fonte: www.acperugiacalcio.com