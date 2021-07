Amichevole, Perugia-Pol.Sulpizia 8-0

La prima rete stagionale è di Burrai – foto

(DMN) Pieve Santo Stefano – prima uscita stagionale per il Perugia di Massimiliano Alvini che allo stadio “Egidio Capaccini” ha affrontato in amichevole la Polisportiva Sulpizia. Buone indicazioni per il nuovo tecnico biancorosso nella sfida terminata 8-0.