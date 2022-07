Amichevole, Perugia-Nestor 12-0

Poker di Melchiorri

(DMN) Perugia – primo allenamento congiunto della seconda parte di preparazione per il Perugia di Fabrizio Castori. All’antistadio “Paolo Rossi” i biancorossi hanno affrontato i marscianesi della Nestor, formazione di Eccellenza, guidata da Riccardo Caporali. Un buon test per i Grifoni utile anche al mister per vedere in campo anche gli ultimi arrivati Vulic e Paz. Sabato, sempre all’antistadio e a porte chiuse, i Grifoni affronteranno il Rimini, formazione neopromossa in Serie C.

PERUGIA (1^ tempo): Gori, Sgarbi, Vulikic, Dell’Orco, Casasola, Vulic, Iannoni, Santoro, Righetti, Kouan, Melchiorri. All. Castori

PERUGIA (2^ tempo): Moro, Baldi, Curado, Di Chiara, Casasola (12’ st Paz), Iannoni (12’ st Giunti), Vulic (12’ st Ghion), Lisi, Angori, Kouan (12’ st Lunghi), Sulejmani.

NESTOR: Palanca, Farinelli, Polpetta, Emili, Ciurnelli, Minelli, Binaglia, D’Ambrosio, Regnicoli, Sisani M., Fastellini. Entrati nella ripresa: Baldoni, Ceccarelli, Sisani D., Vestrelli, Rondolini, Gianangeli, El Madouni, Covarelli, Terrani, Pezzanera, Pieroni, Zauli, Marcellino. All. Caporali

RETI: 7’ pt, 29’ pt, 33’ pt, 44’ pt Melchiorri, 15’ pt, 22’ pt, 45’ pt Kouan, 9’ st e 37’ st Sulejmani, 25’ st, 37’ st Curado, 40’ st Angori