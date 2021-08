Amichevole, Perugia-Cesena 2-0

In rete Dell’Orco e Murano, Lisi da applausi

(DMN) Perugia – prima uscita stagionale al ‘Renato Curi’ – che ha riaperto le porte ai tifosi – per il Perugia di Massimiliano Alvini che si prepara all’esordio nel preliminare di Coppa Italia. I grifoni hanno affrontato e battuto il Cesena dell’ex Viali, per 2-0, con una rete per tempo firmate da Dell’Orco e da Murano su calcio di rigore.

Il tecnico toscano ha disegnato il Perugia con il 3-4-1-2 con Chichizola in porta, Curado, Angella e Dell’Orco in difesa, Falzerano, Burrai, Vanbaleghem e Lisi a centrocampo con Kouan alle spalle della coppia Carretta-Melchiorri.

William Viali, tecnico dei romagnoli ha invece proposto un 4-3-3 con Nardi in porta, Candela, Gonnelli, Ciofi e Adamoli in difesa, Berti, Ardizzone e Ilari in mediana con Bortolussi, Caturano e Zecca in attacco.

Molto positiva la prestazione della squadra di Alvini contro una formazione, il Cesena, che nella stagione trascorsa aveva lasciato un solo punto al Perugia – vincendo al ‘Curi’ e pareggiando a pochissimi secondi dallo scadere al ‘Manuzzi’ – e che si candida ad essere una delle protagoniste del prossimo campionato di Serie C.

Per quanto riguarda le prove dei singoli, decisamente positive le sensazioni che arrivano dai vari Chichizola, Curado, Caretta, Gyabuaa e Manneh ma soprattutto da applausi la prestazione e l’intesa tra Dell’Orco e Lisi. Due acquisti che faranno, sicuramente, la differenza in una squadra che può contare su veterani come il capitano Angella, Sgarbi, Falzerano ,Kouan, Melchiorri e la coppia di centrocampo Burrai-Vanbaleghem, senza dimenticare i preziosissimi Murano, Bianchimano, Di Noia e Sounas.

È ancora presto per esprimere giudizi definitivi ma le fondamenta del grifo firmato Alvini sembrano solide e – in attesa di rinforzi – affidabili.

PERUGIA: Chichizola (40′ st Moro), Angella (35′ st Angori), Curado, Burrai (17′ st Di Noia), Melchiorri (1′ st Murano), Carretta (17′ st Bianchimano), Vanbaleghem (17′ st Sounas), Falzerano (17′ st Righetti), Lisi (29′ st Manneh), Dell’Orco (1′ st Sgarbi), Kouan (1′ st Gyabuaa). A disp.: Vano. All. Alvini

CESENA: Nardi, Candela (31′ st Campagna), Adamoli (1′ st Ricci), Gonnelli (22′ st Lepri), Ardizzone (31′ st Bernardi), Ciofi (31′ st Guerra), Zecca (31′ st Boriani), Berti (1′ st Nannelli), Caturano (1′ st Tonin), Bortolussi (22′ st Shpendi), Ilari (22′ st Zanni). A disp.: Benedettini (GK), Fabbri (GK). All. Viali

ARBITRO: Niccolò Baroni di Firenze (D’Ascanio di Ancona e Di Giacinto di Teramo)

RETI: 8′ pt Dell’Orco, 39′ st (rig.) Murano

NOTE: ammonito Angella, Sgarbi