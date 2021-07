Amichevole, Perugia-Aquila Montevarchi 6-0

Ultimo test nel ritiro di Pieve Santo Stefano – gli highlights

(DMN) Pieve Santo Stefano – ultimo test in ritiro per il nuovo Perugia di Massimiliano Alvini che dopo aver battuto i dilettanti della Polisportiva Sulpizia e della Virtus Sangiustino, ha regolato con un netto 6-0 l’Aquila Montevarchi, formazione neopromossa in Serie C. Il prossimo test amichevole dei biancorossi è in programma domenica 1 agosto alle ore 20.45 allo stadio Renato Curi contro il Cesena di William Viali.

PERUGIA: Chichizola (40′ st Moro), Angella (16′ st Cancellotti), Curado (28′ st Konate), Burrai (10′ st Di Noia), Murano (10′ st Bianchimano), Carretta (1′ st Melchiorri), Vanbaleghem (10′ st Sounas), Gyabuaa (1′ st Kouan, Falzerano (10′ st Righetti – 43′ st Angori)), Lisi (16′ st Manneh), Dell’Orco (1′ st Sgarbi). All. Alvini

MONTEVARCHI: Giusti, Senzamici (45′ st Nardi), Martinelli, Mignani (10′ st Chottong), Barranca, Lunghi (27′ st Occhiolini), Amatucci, Gambale (16′ st Arnetoli), Biagi (31′ st Lebrun), Lischi, Jallow. A disp. Antonielli (GK), Giorgelli, Tozzuolo, Pinzauti, Lorenzini. All. Malotti

ARBITRO: Tommaso Zamagni di Cesena (Bertozzi di Cesena – Tagliaferri di Lovere)

RETI: 21′ pt Vanbaleghem, 23′ pt (rig.) Burrai, 37′ pt Lisi, 35′ st Melchiorri, 36′ st Kouan, 43′ st Bianchimano