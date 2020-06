Importante test per i rossoverdi che si preparano alla finale di Coppa Italia in programma sabato a Cesena

(DMN) Formello – primo test post Covid per la Ternana che ieri pomeriggio, nel centro sportivo di Formello ha affrontato in amichevole la Lazio di Simone Inzaghi. Per la squadra biancoceleste é stata l’occasione per preparare il nuovo esordio in campionato, in programma il 24 giugno contro l’Atalanta di Gasperini mentre la squadra di Gallo si sta preparando per la finale di Coppa Italia di Serie C, in programma sabato sera alle ore 20.45 al ‘Manuzzi’ di Cesena che vedrà i rossoverdi contendere il trofeo alla Juventus U23. In vista della gara in terra di Romagna, la Ternana riprenderà ad allenarsi domani mattina alle 10.00, a porte chiuse, all’antistadio Giorgio Taddei.

Lazio-Ternana 7-2

Marcatori: 6′ Milinkovic Savic (L.), 9′ Caicedo (L.), 10′ Vantaggiato (T.), 20′, 60′ Immobile (L.), 50′ Verna (T.), 61′, 75′ Vavro (L.), 90′ Falbo (L)

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. A disp.: Guerrieri, Proto, Alia, Lukaku, Anderson, Correa, Armini, Bastos, Cataldi, Silva, Falbo, R. Moro, Vavro. All.: Simone Inzaghi

Ternana (4-3-1-2): Iannarilli; Parodi, Suagher, Celli, Mammarella; Verna, Paghera, Defendi; Palumbo; Ferrante, Vantaggiato. A disp.: Marcone, Bergamelli, Diakitè, Mucciante, Russo, Damian, Nesta, Onesti, Torromino, Marilungo, Niosi. All.: Fabio Gallo.