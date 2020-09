Amichevole, Gubbio-Ternana 1-1

Derby umbro in parità tra la squadra di Torrente e quella di Lucarelli

(DMN) Gubbio – prosegue la preparazione di Gubbio e Ternana in vista dell’inizio del Campionato di Serie C. I rossoblù di Vincenzo Torrente e i rossoverdi di Cristiano Lucarelli si sono affrontati, questo pomeriggio, al “Pietro Barbetti” in una sfida amichevole. Il derby umbro di fine estate si é concluso 1-1 con rete di Malaccari per gli eugubini e pareggio di Torromino su rigore per le Fere.

Gubbio (4-3-3): Cucchetti; Formiconi, Uggè, Ferrini, Migliorelli; Malaccari (Cap.), Megalaitis (31′ st Ruggeri), Sainz Maza; De Silvestro (1′ st Pellegrini), Gomez, Pasquato (36′ st Sorbelli). A disp.: Zamarion, Elisei, Ceppodomo, Bontempi, Giacometti, Battellini, Gaia, Di Cato. All.: Vincenzo Torrente

Ternana (4-2-3-1): Iannarilli; Russo (42′ st Marilungo), Suagher, Sini, Mammarella (16′ pt Bergamelli); Paghera, Salzano; Defendi (Cap.), Torromino, Furlan; Vantaggiato (31′ st Boateng). A disp.: Vitali, Onesti. All.: Cristiano Lucarelli

Arbitro: Davide Giacometti (Gubbio)

Assistenti: Matteo Lauri (Gubbio), Maurizio Polidori (Perugia)

Marcatori: 13′ st Malaccari (G.), 48′ st Torromino (T., rig.)

Recuperi: 0-5

Immagine: A.S. Gubbio da www.ternanacalcio.com