Amichevole, Clitunno-Pol.Pen. Spoleto 4-0

Prima uscita stagionale

(DMN) Campello sul Clitunno – prima amichevole per la Pol.Pen Spoleto. Dopo appena due giorni di preparazione, i ragazzi del tecnico Fabrizio Santarelli, hanno affrontato la Clitunno di Carlo Mollaioli, formazione che si appresta ad affrontare il prossimo campionato di Promozione.

Al campo sportivo Conte Rovero, contro una squadra di due categorie in più, gli spoletini hanno effettuato un ottimo allenamento dal punto di vista atletico ed utile al tecnico per vedere sul rettangolo verde tutti gli uomini a sua disposizione. Per la cronaca, la sfida si è conclusa con un 4-0 a favore dei padroni di casa con reti di Gjinaj, Scarabottini, Conti e Boraschini.

Mercoledì 24 agosto, alle ore 17.30, la Pol.Pen. scenderà in campo al campo sportivo di Passo Parenzi contro lo Spoleto nel 5° Memorial Bruno Santarelli.

Nella foto in evidenza , da sinistra, il vice allenatore Carlo Cerquiglini, il presidente Nicola Borrelli e l’allenatore Fabrizio Santarelli.