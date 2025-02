Ameya Canovi torna in esclusiva su Storytel con la nuova stagione del podcast

Proprio da venerdì 14 febbraio, San Valentino, torna in esclusiva su Storytel la seconda stagione del podcast Intrecci – l’arte delle relazioni di Ameya Canovi. Psicologa, dottoressa di ricerca e scrittrice, Canovi da anni si dedica allo studio delle relazioni amorose, familiari, amicali e professionali.

Diciamolo: quando parliamo di relazioni, talvolta, più che di intrecci dovremmo parlare di grovigli. Inizia così il primo degli 8 episodi, in uscita settimanalmente, della nuova stagione del podcast. Ameya Canovi vuole offrire alle ascoltatrici e agli ascoltatori una guida per comprendere meglio se stessi e gli altri, esplorando le sfide e le dinamiche quotidiane che caratterizzano le relazioni intime, familiari e sociali.

Ogni episodio affronta temi universali: partendo dai confini stabiliti nelle relazioni e dai riti di passaggio che segnano i cambiamenti dentro di sé, ci sarà spazio per parlare delle famiglie allargate e per esplorare il sottile gioco di potere che si sviluppa tra connessione e controllo nelle relazioni. E, ancora, dell’impatto dell’ego nelle dinamiche relazionali, di come il nostro sistema nervoso autonomo condizioni i nostri comportamenti e le nostre emozioni, e della necessità di praticare consapevolezza per abitare appieno la propria vita. Canovi parlerà anche della relazione simbolica con il cibo e di come, talvolta, venga utilizzato per anestetizzarsi o cercare conforto. L’ultimo episodio sarà un invito al pubblico, per cercare di costruire nuove armonie all’interno delle relazioni, imparando a creare connessioni più equilibrate e consapevoli a partire da noi stessi.

Grazie alla sua esperienza e al suo approccio empatico, Ameya Canovi continua negli anni a guidare le ascoltatrici e gli ascoltatori in un cammino che ha il potere di trasformare il proprio modo di vivere e percepire le relazioni: un viaggio autentico alla scoperta delle dinamiche e delle connessioni quotidiane di ognuno di noi.

SINOSSI EPISODI

14 febbraio 2025

Episodio 1 – I confini nelle relazioni

Nelle relazioni il “tutto e subito” dell’amore fusionale non è quasi mai la scelta migliore: bisogna invece imparare a mantenere i propri spazi di autonomia, i propri confini, per una relazione davvero sana.

19 febbraio 2025

Episodio 2 – I Riti di Passaggio

In questa puntata si affronta il tema di quei momenti in cui la vita ci chiede di lasciare andare una parte di noi stessi per far posto a qualcos’altro. Sono quegli accadimenti, grandi o piccoli, alcuni felici e celebrativi, altri magari dolorosi o scomodi, ma che, alla fine, sono parte integrante della nostra evoluzione personale.

26 febbraio 2025

Episodio 3 – Di famiglie allargate, quotidianità e feste comandate

Quando in un nucleo familiare avviene una separazione, esso si scompone. La vita però continua a scorrere e, dopo qualche tempo, spessissimo quel nucleo che si era sciolto si ricompone, allargandosi, e includendo altri componenti: come gestire al meglio la nuova “famiglia XL”?

5 marzo 2025

Episodio 4 – Il Potere nelle Relazioni – Tra Connessione e Controllo

Come si declina il potere nelle dinamiche più intime della nostra vita, nelle relazioni di coppia, in famiglia, o nelle amicizie? E sul lavoro? Il potere non ci deve spaventare: serve per costruire connessioni profonde. Scopriamo come poterlo trasformare da ordigno di controllo a strumento di crescita.

12 marzo 2025

Episodio 5 – Che nervoso! Come funziona il nostro sistema nervoso autonomo

Ogni giorno il nostro sistema nervoso autonomo lavora instancabilmente per regolare il nostro corpo e le nostre emozioni. Quando ci sentiamo sopraffatti, nervosi o, al contrario, totalmente bloccati, è lui che sta lavorando dietro le quinte, così come quando proviamo sicurezza, piacere e stiamo bene in un posto, con qualcuno. In questa puntata lo analizziamo nel dettaglio, insieme a esercizi pratici.

19 marzo 2025

Episodio 6 – Riempirsi di cibo: stordirsi, scappare o un tentativo di curarsi?

Dietro al rituale quotidiano del cibarsi troviamo risvolti simbolici: esso non è solo nutrimento per il corpo, ma per molte persone il cibo diventa tutt’altro. Può essere conforto, fuga, piacere, anestetico o persino una forma di punizione. Ancora, il cibo può rappresentare una persona: di cui abbiamo bisogno o di cui vogliamo disfarci. Proviamo ad andare in profondità di questo tema così complesso.

26 marzo 2025

Episodio 7 – Ego delle mie brame

In questa puntata parliamo di un ‘personaggio’ che è sempre con noi, ma che spesso preferiamo ignorare o fraintendere: l’Ego, quell’elemento dentro di noi che può sembrare una voce incessante, che ci spinge a cercare approvazione, potere, e ammirazione, analizzandolo con riflessioni teoriche e strumenti pratici.

2 aprile 2025

Episodio 8 – Il Cerchio delle Relazioni – Costruire Nuove Armonie

Nell’episodio finale poniamo la relazione con noi stessi al centro: ogni episodio della serie ci ha offerto un concetto chiave: confini, riti di passaggio, famiglie che si rinnovano e si espandono, potere, sistema nervoso, cibo, ego. E dove sono io in tutto questo?

* Ameya Gabriella Canovi, psicologa e PhD, è esperta nello studio delle relazioni e della dipendenza affettiva e ha una lunga esperienza di sostegno a persone imprigionate in dinamiche disfunzionali. Segue un approccio sistemico-relazionale con uno sguardo focalizzato sulla famiglia. Conduce seminari e corsi di crescita personale. È stata ospite dei format Amore criminale e Sopravvissute su Rai 3. Con Sperling & Kupfer ha pubblicato, nel 2022, il suo primo libro, Di troppo amore, divenuto in poco tempo un bestseller amato da migliaia di lettori, nel 2023 Di troppa (o poca) famiglia e nel 2024, per Vallardi, Dentro di me c’è un posto bellissimo. Per Storytel ha realizzato in esclusiva anche la prima stagione del podcast Intrecci – L’arte delle relazioni nel 2023.

*Lanciata in Italia il 27 giugno 2018, Storytel è la prima piattaforma europea di audiolibri e podcast e vanta un catalogo di più di 600mila titoli, tra cui molte esclusive, in continuo aggiornamento. L’app ha ormai superato i due milioni di abbonati al mondo.