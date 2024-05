Alternativa Popolare Spoleto: decisi i prossimi passi

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Si è riunita la sera del13 maggio, la compagine spoletina agli ordini del partito politico

capitanato dal sindaco di Terni, in corsa anche per le prossime Europee, Stefano Bandecchi.

Un gruppo di cittadini al seguito dei più noti Aldo Tracchegiani e Maurizio Hanke, ha stabilito le prossime mosse di Alternativa Popolare, in verità un programma con idee che spaziano da interventi locali a europei.

Inevitabile l’aver deciso e delineato il sostegno al candidato sindaco AP di Castel Ritaldi, Dott.

Francesco Caccetta, impegnato nelle prossime amministrative dell’8 e 9 giugno; durante la serata, avvenuta in un noto ristorante del comprensorio, si è avuta anche una relazione dal responsabile del coordinamento per la sanità umbra dello stesso partito, Dott. Aldo Tracchegiani, che ha rimarcato, fra le tante parole dette, l’importanza del recupero delle funzioni, il mantenimento dei distretti e i DEA di I° livello.

Si è deciso altresì, con fermezza, di sostenere ogni ipotesi che tende a riequilibrare gli assetti politici della Regione come, ci si è detti altrettanto convinti, di sostenere i candidati europei del territorio.

Ufficio Stampa

Alternativa Popolare Spoleto