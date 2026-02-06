Alta Velocità, Melasecche: ‘Spoleto e l’Umbria rischiano di restare fuori’

  • Redazione
  • Febbraio 6, 2026
  • Consiglio Regionale
  • Letto 89

    • “Da assessore regionale alle
    Infrastrutture e ai Trasporti ho lavorato in modo concreto e continuo
    anche per trasformare il Frecciargento Ravenna–Roma in un
    Frecciarossa Ravenna–Roma–Salerno, una coppia giornaliera capace
    di garantire all’Umbria un collegamento strutturale con l’Alta
    Velocità. Oggi quella occasione sta sfumando perché non se ne sente
    più parlare. Inerzia dell’assessore De Rebotti? Incapacità della
    giunta Proietti nel confrontarsi in modo costruttivo con il Governo ed
    i vertici del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane?”, lo afferma il
    consigliere regionale della Lega Umbria, Enrico Melasecche, tornando
    sul tema dei “collegamenti ferroviari strategici per il territorio
    regionale”.

    “L’intesa con i vertici di Trenitalia c’era ed era chiara –
    continua il capogruppo leghista -, con l’arrivo dei nuovi convogli
    Frecciarossa, uno sarebbe stato destinato a questo servizio. Una
    scelta non simbolica, ma strutturale, che avrebbe consentito di
    raggiungere la soglia del 70% di percorrenza su linea ad alta
    velocità grazie all’allungamento del tracciato fino a Salerno,
    rendendo possibile il passaggio di categoria e garantendo benefici
    diffusi per città come Terni, Spoleto, Foligno e l’area
    appenninica, ma non solo. Pur in assenza di una linea di alta
    velocità sulla Orte–Falconara, durante il mio mandato sono stati
    ottenuti risultati importanti come il raddoppio di due tratti nelle
    Marche, il cantiere di raddoppio ormai prossimo alla conclusione
    Campello–Spoleto (non è stato fatto un solo passo avanti nel 2025
    nonostante manchino pochi mesi alla conclusione dei lavori),
    l’installazione dell’ERTMS su tutto il tratto umbro, con standard
    di sicurezza elevatissimi e una riduzione dei tempi di percorrenza,
    oltre alla progettazione del raddoppio della tratta Spoleto-Terni su
    cui oggi occorre soffiare. Risultati importanti frutto di una
    strategia che non ha lasciato nulla di intentato, con rapporti di
    reciproca fiducia con RFI, Trenitalia, Ministero e Regioni
    coinvolte”.

    “Oggi – continua Melasecche – assistiamo purtroppo a un
    preoccupante immobilismo con la sinistra al governo regionale, intenta
    piuttosto a delegare la propria rappresentanza alla sinistra Toscana a
    tutto vantaggio loro. La ‘palla’ è passata oltre un anno fa
    all’attuale assessore De Rebotti, ma non vediamo alcuna azione
    concreta per consolidare quanto già ottenuto e assicurato da
    Trenitalia. Mantenere quegli impegni è prioritario, soprattutto per
    tutelare al meglio del possibile pendolari e territori. Non solo,
    soluzioni per l’Alta Velocità, alternative a Creti, che
    garantiscano a mezz’ora da Perugia ben 12 coppie potenziali di
    Frecciarossa, come quelle chieste dalla sindaca Ferdinandi appaiono
    del tutto velleitarie in quanto tecnicamente inconsistenti,
    finanziariamente esorbitanti, a meno che la Giunta regionale non
    decida di coprirne l’enorme costo con gli introiti della stangata
    fiscale per venire incontro a circa 200/300 interessati, con un costo
    pro capite assurdo a carico di tutti gli umbri”.

    “Pretendere nelle attuali condizioni altri Frecciarossa che
    abbandonando la Direttissima entrino in Umbria per attraversare
    Perugia, Foligno, Spoleto, Terni e rientrando ad Orte è una soluzione
    assurda, che allungherebbe di un’ora e mezza i tempi di percorrenza
    Milano-Roma, con i Frecciarossa che viaggerebbero semivuoti rispetto
    ai 600 posti disponibili. L’unica soluzione ragionevole – osserva
    Melasecche -, che la Giunta precedente ha stabilito nel Piano
    Regionale Trasporti, preadottato in Giunta, è la creazione di due
    stazioni sulla Direttissima, la prima a Creti per Perugia, Arezzo e
    Siena e ad Orte per Terni, Viterbo e Rieti”.

    “La nuova Giunta regionale prenda coscienza della realtà e batta un
    colpo, se ne è capace – conclude il capogruppo della Lega -, esca
    dall’immobilismo e lavori finalmente per il bene dei cittadini umbri
    non tradendoli per i propri interessi politici svendendo quanto noi
    abbiamo già ottenuto. L’Umbria non può permettersi di perdere
    un’occasione strategica già avviata, né di vedere vanificato un
    lavoro che aveva aperto prospettive reali di sviluppo e competitività
    per il nostro territorio”.

    Share

    Articolo precedente

    Parco della Pace, Dottarelli e Profili: un progetto da oltre 2 milioni di euro senza trasparenza né confronto. La Giunta chiarisca

    Related Post

    Related Blogpost

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Carlo Neri 2026-01-13 10:48:12
    Se le "solerti" impiegate dell'Ufficio Tecnico del Comune la smettessero di ostacolare le pratiche per la ricostruzione adducendo motivazioni pretestuose,.....
    LUCA SPINELLI • CONSULENTE FINANZIARIO 2026-01-12 17:34:12
    Un momento sobrio ma denso di significato
    LUCA SPINELLI • CONSULENTE FINANZIARIO 2026-01-12 17:28:43
    Finalmente cifre chiare e interventi mirati
    Aurelio Fabiani 2025-12-23 07:31:05
    Passerella di Natale per l' Amministrazione comunale al Caio Melisso. Ho retto un' ora e poi me ne sono andato......
    Carlo Neri 2025-12-16 18:04:05
    Bla bla bla bla