Alta Velocità, Melasecche: ‘Spoleto e l’Umbria rischiano di restare fuori’

“Da assessore regionale alle

Infrastrutture e ai Trasporti ho lavorato in modo concreto e continuo

anche per trasformare il Frecciargento Ravenna–Roma in un

Frecciarossa Ravenna–Roma–Salerno, una coppia giornaliera capace

di garantire all’Umbria un collegamento strutturale con l’Alta

Velocità. Oggi quella occasione sta sfumando perché non se ne sente

più parlare. Inerzia dell’assessore De Rebotti? Incapacità della

giunta Proietti nel confrontarsi in modo costruttivo con il Governo ed

i vertici del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane?”, lo afferma il

consigliere regionale della Lega Umbria, Enrico Melasecche, tornando

sul tema dei “collegamenti ferroviari strategici per il territorio

regionale”.



“L’intesa con i vertici di Trenitalia c’era ed era chiara –

continua il capogruppo leghista -, con l’arrivo dei nuovi convogli

Frecciarossa, uno sarebbe stato destinato a questo servizio. Una

scelta non simbolica, ma strutturale, che avrebbe consentito di

raggiungere la soglia del 70% di percorrenza su linea ad alta

velocità grazie all’allungamento del tracciato fino a Salerno,

rendendo possibile il passaggio di categoria e garantendo benefici

diffusi per città come Terni, Spoleto, Foligno e l’area

appenninica, ma non solo. Pur in assenza di una linea di alta

velocità sulla Orte–Falconara, durante il mio mandato sono stati

ottenuti risultati importanti come il raddoppio di due tratti nelle

Marche, il cantiere di raddoppio ormai prossimo alla conclusione

Campello–Spoleto (non è stato fatto un solo passo avanti nel 2025

nonostante manchino pochi mesi alla conclusione dei lavori),

l’installazione dell’ERTMS su tutto il tratto umbro, con standard

di sicurezza elevatissimi e una riduzione dei tempi di percorrenza,

oltre alla progettazione del raddoppio della tratta Spoleto-Terni su

cui oggi occorre soffiare. Risultati importanti frutto di una

strategia che non ha lasciato nulla di intentato, con rapporti di

reciproca fiducia con RFI, Trenitalia, Ministero e Regioni

coinvolte”.



“Oggi – continua Melasecche – assistiamo purtroppo a un

preoccupante immobilismo con la sinistra al governo regionale, intenta

piuttosto a delegare la propria rappresentanza alla sinistra Toscana a

tutto vantaggio loro. La ‘palla’ è passata oltre un anno fa

all’attuale assessore De Rebotti, ma non vediamo alcuna azione

concreta per consolidare quanto già ottenuto e assicurato da

Trenitalia. Mantenere quegli impegni è prioritario, soprattutto per

tutelare al meglio del possibile pendolari e territori. Non solo,

soluzioni per l’Alta Velocità, alternative a Creti, che

garantiscano a mezz’ora da Perugia ben 12 coppie potenziali di

Frecciarossa, come quelle chieste dalla sindaca Ferdinandi appaiono

del tutto velleitarie in quanto tecnicamente inconsistenti,

finanziariamente esorbitanti, a meno che la Giunta regionale non

decida di coprirne l’enorme costo con gli introiti della stangata

fiscale per venire incontro a circa 200/300 interessati, con un costo

pro capite assurdo a carico di tutti gli umbri”.



“Pretendere nelle attuali condizioni altri Frecciarossa che

abbandonando la Direttissima entrino in Umbria per attraversare

Perugia, Foligno, Spoleto, Terni e rientrando ad Orte è una soluzione

assurda, che allungherebbe di un’ora e mezza i tempi di percorrenza

Milano-Roma, con i Frecciarossa che viaggerebbero semivuoti rispetto

ai 600 posti disponibili. L’unica soluzione ragionevole – osserva

Melasecche -, che la Giunta precedente ha stabilito nel Piano

Regionale Trasporti, preadottato in Giunta, è la creazione di due

stazioni sulla Direttissima, la prima a Creti per Perugia, Arezzo e

Siena e ad Orte per Terni, Viterbo e Rieti”.



“La nuova Giunta regionale prenda coscienza della realtà e batta un

colpo, se ne è capace – conclude il capogruppo della Lega -, esca

dall’immobilismo e lavori finalmente per il bene dei cittadini umbri

non tradendoli per i propri interessi politici svendendo quanto noi

abbiamo già ottenuto. L’Umbria non può permettersi di perdere

un’occasione strategica già avviata, né di vedere vanificato un

lavoro che aveva aperto prospettive reali di sviluppo e competitività

per il nostro territorio”.