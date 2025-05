Alloggi Palazzo Leonetti Luparini, Barcaioli:  “Serviranno complessivamente circa 100 mila euro e 90 giorni di lavori per  il ripristino degli appartamenti. Il nuovo consiglio di amministrazione se ne  dovrà occupare. Necessario però risolvere il problema piccioni”

L’Assemblea legislativa dell’Umbria ha

discusso questa mattina l’interrogazione a risposta immediata sugli

“alloggi Ater di Palazzo Leonetti Luparini a Spoleto”.

Illustrando l’atto ispettivo, Lisci ha spiegato che “la questione degli

alloggi vuoti a Palazzo Leonetti Luparini crea un danno alle giovani coppie

in cerca di una casa e rischia di impoverire ulteriormente il tessuto socio

economico del centro storico di Spoleto. Sono necessarie risposte chiare sui

tempi e le modalità di indizione del bando per l’assegnazione di cinque

appartamenti attualmente vuoti (e un sesto in procinto di liberarsi)

all’interno di questo importante complesso immobiliare. La Regione ha

investito circa 700mila euro per la riqualificazione di quel Palazzo,

realizzando nove alloggi destinati a giovani coppie con la formula del canone

concordato. Un intervento inserito nel Puc 2 ‘Spoleto piazza delle

Eccellenze’, posto tra le azioni di sostegno al ripopolamento del centro

storico e alla risposta al fabbisogno abitativo a costi accessibili. Gli

alloggi vennero consegnati nel 2014. È inaccettabile che, a distanza di

tempo, cinque di questi preziosi appartamenti siano inutilizzati, con il

rischio di degrado e con un impatto negativo sul tessuto sociale ed

economico del centro storico di Spoleto, già provato anche dalle conseguenze

del sisma. Chiedo di conoscere lo stato attuale e dettagliato degli alloggi,

l’esistenza di eventuali necessità di intervento, la stima dei costi e i

tempi di esecuzione, nonché le azioni concrete e le tempistiche previste

dalla Giunta regionale, attraverso Ater, per sbloccare la situazione e

procedere con l’indizione del nuovo bando di assegnazione. È fondamentale

dare risposte concrete ai cittadini e alle giovani coppie che cercano

soluzioni abitative a canoni sostenibili e, al contempo, rivitalizzare il

cuore storico di Spoleto”.

L’assessore Fabio Barcaioli ha risposto: “Sono stato anche a Spoleto per

verificare le condizioni degli alloggi di edilizia pubblica, che spesso non

sono idonee ad una vita dignitosa. Gli appartamenti a cui si riferisce

l’interrogazione risultano sfitti da diversi anni e la precedente gestione

Ater dovrebbe chiarire perché sono stati lasciati vuoti. Abbiamo verificato

che ci sono dei problemi in quella zona di Spoleto, riconducibili alla

invasiva presenza di piccioni, che creano problemi alle strutture, alle

gronde e all’igiene. Tutto ciò è stato segnalato alle autorità e

all’Asl. Se non vengono risolti i problemi igienici sanitari lo stallo non

potrà essere superato. I cinque alloggi risultano sfitti e necessitano di

manutenzione straordinaria, di una pesante bonifica da guano di piccione e

disinfestazione dalle zecche, di soluzione delle infiltrazioni dal tetto.

Serviranno complessivamente circa 100 mila euro e 90 giorni di lavori per il

ripristino degli appartamenti. Il nuovo consiglio di amministrazione se ne

dovrà occupare. Ma senza la soluzione del problema piccioni è inutile fare

i lavori”.

Stefano Lisci ha replicato: “Grazie per l’attenzione prestata a questa

problematica e per il sopralluogo svolto. Servirebbe un tavolo tra tutti gli

enti coinvolti per procedere in modo coordinato e risolvere questi problemi

nel più breve tempo possibile”. MP/