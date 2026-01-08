Alloggi ERS in via dei Filosofi: domani la cerimonia di consegna delle chiavi

  • Gennaio 8, 2026
  • Comunicazioni dal Comune
    • È in programma domani, venerdì 9 gennaio alle ore 12.00, la cerimonia di consegna delle chiavi agli affidatari dei sei alloggi di Edilizia Residenziale Sociale (ERS) in via dei Filosofi.

     

    Si tratta di appartamenti di circa 95 mq con due camere da letto, che possono ospitare massimo quattro persone ciascuno.

     

    Alla cerimonia parteciperanno l’assessore regionale alle politiche abitative, Fabio Barcaioli, il sindaco di Spoleto, Andrea Sisti, l’assessora al Benessere e innovazione sociale, Luigina Renzi ed il Presidente Ater Umbria, Prof. Federico Santi.

     

     

    L’iter si è concluso lo scorso novembre a seguito della convocazione degli assegnatari da parte dell’Ufficio Politiche Abitative del Comune e la definizione, formalizzata dal Dipartimento 5 “Benessere e l’Innovazione Sociale, Formazione Generale e Sportiva per la Valorizzazione della Persona”, dei nuclei familiari a cui assegnare gli alloggi.

