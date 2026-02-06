Alloggi di Edilizia Residenziale Sociale: avviso per la mobilità volontaria

    • Il Comune di Spoleto ha pubblicato l’avviso per la gestione della mobilità volontaria negli alloggi di Edilizia Residenziale Sociale (E.R.S.) pubblica –https://shorturl.at/rgx51 – rivolto alle persone assegnatarie in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in vigore.

     

    Il bando è finalizzato a consentire il trasferimento in altro alloggio ai nuclei familiari che sono in condizioni di sovraffollamento o sottoutilizzo dell’abitazione assegnata, nonché in situazioni di disagio abitativo legate a motivi di salute, disabilità, età avanzata o necessità di avvicinamento al luogo di lavoro, cura o assistenza.

     

    Possono partecipare le persone assegnatarie di alloggi E.R.S. situati nel territorio comunale di Spoleto, in regola con il pagamento dei canoni, non incorse in cause di decadenza e in possesso dei requisiti di legge.

     

    Le domande saranno valutate sulla base di criteri oggettivi e soggettivi che prevedono l’attribuzione di punteggi cumulabili, con particolare attenzione alle variazioni del nucleo familiare, all’inidoneità dell’alloggio occupato e alle condizioni di fragilità. Al termine della procedura sarà approvata una graduatoria definitiva, valida per due anni e soggetta ad aggiornamento semestrale.

     

    La domanda di partecipazione potrà essere presentata a partire dal 9 febbraio 2026 ed entro le ore 23:59 dell’8 aprile 2026, utilizzando l’apposito modello predisposto dall’Ufficio Politiche Abitative, disponibile anche sul sito istituzionale del Comune di Spoleto. L’istanza potrà essere trasmessa tramite raccomandata A/R, PEC, consegna a mano previo appuntamento o presso l’Ufficio Protocollo.

     

     

    L’assegnazione degli alloggi disponibili avverrà nel rispetto degli standard abitativi previsti dalla normativa vigente. Il Comune effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e sul mantenimento dei requisiti. Per quanto non espressamente previsto dall’Avviso si rinvia alla normativa regionale e al regolamento comunale in materia di edilizia residenziale sociale pubblica.

