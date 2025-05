“Alloggi Ater vuoti nel cuore del centro storico di Spoleto, serve subito il bando”: Lisci (Pd) interroga la giunta regionale

“La questione degli alloggi vuoti a Palazzo Leonetti Luparini crea un danno alle giovani coppie in cerca di una casa e rischia di impoverire ulteriormente il tessuto socio economico del centro storico di Spoleto”. Lo dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico Stefano Lisci, che ha depositato un’interrogazione all’assessore Fabio Barcaioli sulla situazione di stallo che interessa gli alloggi Ater di Palazzo Leonetti Luparini, edificio di pregio che si trova nel cuore della città, di fronte a Palazzo del Comune.

“L’interrogazione – spiega il consigliere Dem – sarà discussa nella prossima seduta dell’Assemblea Legislativa in programma martedì e mira a ottenere risposte chiare sui tempi e le modalità di indizione del bando per l’assegnazione di cinque appartamenti attualmente vuoti (e un sesto in procinto di liberarsi) all’interno di questo importante complesso immobiliare”.

“All’epoca – ricorda Lisci – la Regione ha investito circa 700mila euro per la riqualificazione di Palazzo Leonetti Luparini, realizzando nove alloggi (della grandezza che varia dai 49 ai 97 metri quadri) destinati a giovani coppie con la formula del canone concordato. Un intervento inserito nel Puc 2 “Spoleto piazza delle Eccellenze”, posto tra le azioni di sostegno al ripopolamento del centro storico e alla risposta al fabbisogno abitativo a costi accessibili. Gli alloggi vennero consegnati nel 2014. È inaccettabile che, a distanza di tempo, cinque di questi preziosi appartamenti siano inutilizzati, con il rischio di degrado e con un impatto negativo sul tessuto sociale ed economico del centro storico di Spoleto, già provato anche dalle conseguenze del sisma”.

“Nell’interrogazione – spiega il consigliere Dem – chiedo specificamente di conoscere lo stato attuale e dettagliato degli alloggi, l’esistenza di eventuali necessità di intervento, la stima dei costi e i tempi di esecuzione, nonché le azioni concrete e le tempistiche previste dalla Giunta Regionale, attraverso ATER, per sbloccare la situazione e procedere con l’indizione del nuovo bando di assegnazione”.

“È fondamentale dare risposte concrete ai cittadini e alle giovani coppie che cercano soluzioni abitative a canoni sostenibili e, al contempo, rivitalizzare il cuore storico di Spoleto”, conclude il consigliere regionale, che sta seguendo la vicenda “in stretto contatto con l’assessore comunale di Spoleto Luigina Renzi”.

