Allo Spoleto Meeting Art artisti da tutta Italia per la mostra anteprima

La presentazione sabato 13 agosto alle ore 18, Caffè Letterario del Sansi

Viene presentata sabato 13 agosto alle ore 18 la mostra Anteprima del Menotti Art Festival Spoleto presso la galleria Caffè Letterario del Sansi via della salara vecchia 21 Spoleto a cura di Luca Filipponi e Paola Biadetti con la presentazione critica del prof Enzo Dall’Ara e del dott Sandro Costanzi. La mostra comprende opere contemporanee di 12 artisti provenienti da diverse regioni italiane:” Antonella Lauria ( Puglia), Bellanca Morena (Umbria), Valerio Giuffrè (Lazio), Silvio Amato (Campania), Silvio Craia (Marche), Angelo Speziale (Umbria), Adriano Sambri (Toscana), Mario Lo Coco (Sicilia), Patrizia Dalla Valle (Emilia Romagna), Lorenza Altamore (Emilia Romagna), Luigi Gregorio (Piemonte), Marzulli Marcello (Puglia). La mostra evento sarà aperta al pubblico fino al 31 agosto e prevede diverse attività culturali ed artistiche come performance, presentazioni di libri, volumi d’arte, confronti e seminari artistici.

Attualmente sono in corso altre importanti mostre evento del menotti art festival spoleto: le opere del premio internazionale spoleto art festival presso Hotel Clitunno Spoleto, la personale di Patrizia Dalla Valle al museo archeologico di Monteleone (in foto),la mostra personale di Lorenzo Ludi presso Hotel del Lago di Piediluco nel festival Eccezionalmente di Stefano de Majo. Sono in corso ancora 4 mostre su sette alla Biennale di Venezia con Lorenza Altamore Hotel Hungaria, Luigi Gregorio hotel Cristallo, Silvio Amato Times Venice Hotel, Mario Lo Coco Santa Croce Boutique Hotel.

Nella foto: Lorenza Altamore Marisa Angelini Patrizia Dalla Valle Gina De Grandis Enzo Dall’Ara con Luca Filipponi