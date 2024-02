All’Istituto tecnico professionale “G. Spagna – F.lli Campani” al via il progetto “Learn4job”

Realizzato in collaborazione con Confartigianato Spoleto-Valnerina

Il 6 febbraio, presso l’Istituto tecnico professionale “G. Spagna – F.lli Campani”, indirizzo Ragioneria, partirà “Learn4job”.

L’idea nasce in seno ai progetti di didattica orientativa portati avanti dall’ IS Spagna-Campani, sotto la guida del coordinatore e coideatore del programma, Prof Ballarani, in collaborazione con Confartigianato Spoleto-Valnerina, capitanata dal Presidente Fabio Mattioli, un giovane spoletino appassionato, volenteroso da sempre convinto che i ragazzi vadano sostenuti, supportati, formati e debbano toccare con mano l’artigianalità e l’imprenditoria.

Learn4job nasce dalla volontà di consentire agli studenti di entrare concretamente nel mondo delle aziende, di interagire e di mettere in pratica le conoscenze apprese sui banchi di scuola. In questo modo il sapere diventa saper fare ed è così che fattivamente si promuove il lavoro, l’occupazione, il fare impresa. Se l’esperienza, poi, viene vissuta nelle realtà artigiane, il tutto viene condito dal desiderio di portare avanti la cultura dell’artigianalità che affonda le sue radici nel territorio e di cui proprio il nostro territorio è esponente di spicco anche oltre i confini nazionali.

L’obiettivo finale è mettere gli studenti nelle condizioni non solo di conoscere la realtà aziendale e il suo funzionamento ma anche far comprendere le difficoltà che l’imprenditoria comporta e le risorse necessarie per affrontare queste difficoltà. Il progetto si estrinseca in una serie di incontri con alcuni professionisti che attraverso un’attività di tutorship e mentorship offriranno le basi per calare concretamente i progetti nelle realtà delle aziende di riferimento.

Parleranno di attività integrate di marketing e comunicazione, con Edoardo Magnotta, autore, docente e Marketing Innovator, e lavoreranno su vision, mission, valori ed etica del lavoro con la Dott.ssa Emanuela Bisogni, psicoterapeuta e Practitioner EMDR. In un secondo momento si interfacceranno con le imprese, insieme alle quali avranno il compito di produrre un progetto ad hoc per il mercato di riferimento dell’azienda tutor a cui il gruppo di ragazzi sarà affidato.

Il culmine del lavoro vedrà l’esposizione e la presentazione dei progetti elaborati. Il vincitore riceverà una borsa di studio messa in palio dall’associazione Business Voices – BNI per il sociale: un movimento di restituzione al territorio che fonda il proprio operato sulla filosofia del Givers Gain, chi dà riceve, con attività di supporto alle scuole, consapevoli che i bambini e i ragazzi di oggi saranno i professionisti e gli imprenditori di domani.

Doveroso il ringraziamento ai professionisti che hanno messo a disposizione il loro sapere e alle aziende che hanno aperto ai ragazzi le porte delle loro attività consentendo loro di fare un passo in più verso il futuro che vorranno realizzare.