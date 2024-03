All’Istituto Alberghiero di Spoleto arriva il corso per assistenti di volo

Presentazione e Formazione con la Compagnia Aerea NEOS AIR, venerdi 15 marzo 2024

L’Istituto Alberghiero “G. De Carolis” di Spoleto è lieto di annunciare un evento speciale nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa per il settore dell’Accoglienza Turistica e del nuovo progetto di potenziamento in Ground and Cabine Crew (Assistenti di Volo) che, dopo questa fase di start up propedeutica, partirà ufficialmente dal prossimo anno scolastico 2024-2025. Venerdì 15 marzo prossimo, dalle ore 9 alle ore 19, si svolgerà un incontro di presentazione e formazione a cura della rinomata Compagnia Aerea Neos Air.

Promosso ed organizzato dal Dipartimento di Accoglienza Turistica, l’evento mira a fornire una panoramica dettagliata delle diverse figure professionali all’interno della compagnia aerea, offrendo agli studenti

un’opportunità unica di apprendimento e orientamento professionale.

La giornata si articolerà in due sessioni distinte: dalle 9 alle 13, la presentazione e la formazione saranno rivolte alle classi seconde del corso di Enogastronomia. Nel pomeriggio, dalle 14 alle 19, la Neos Air si concentrerà sulla formazione e il pre-recruiting per le posizioni di hostess e steward, coinvolgendo le classi terze, quarte e quinte del corso di Accoglienza Turistica ed Enogastronomia.

L’evento sarà presentato dalla Dirigente Scolastica Roberta Galassi, con il sostegno della DSGA Maria Margherita Lezi, e vedrà la partecipazione di ospiti d’onore quali l’Aviation Writer Emanuele Ferretti ed i

responsabili di Neos Air Emiliano Lisi (Recruitment Manager HR Department), Giuseppe Pace (Recruiter), Anna Kuricki (Recruiter) e Agata Sbrilli (Assistente di Volo).

Con questa iniziativa, l’Istituto Alberghiero “G. De Carolis” di Spoleto conferma il suo impegno costante nel promuovere il collegamento tra istruzione e mondo del lavoro, offrendo ai suoi studenti opportunità

formative e di crescita professionale sempre più ampie e diversificate come questa nel meraviglioso ed affascinante mondo dell’aviazione.