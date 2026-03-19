Allievi e Autorità insieme per commemorare Rolando Lanari

Il , presso l’Istituto per Sovrintendenti della Polizia di Stato di Spoleto, alla presenza del Sig. Questore della provincia di Perugia, delle Autorità locali e della Sezione A.N.P.S. di Spoleto, si è svolta la cerimonia di commemorazione per il 39° anniversario della morte dell’Assistente della Polizia di Stato Rolando LANARI, medaglia d’Oro al Valor Civile, a cui è intitolato l’Istituto.

La cerimonia è iniziata con l’alzabandiera solenne alla presenza delle Autorità invitate, degli Allievi Agenti del 233° corso di formazione e del personale del quadro permanente. Durante la cerimonia è stata deposta una corona di alloro presso il monumento dedicato alla Medaglia d’Oro, cui ha fatto seguito la benedizione da parte del Cappellano dell’Istituto, Don Luca GENTILI.

La cerimonia si è conclusa con la celebrazione della Santa Messa presso l’Auditorium dell’Istituto.

Gli Allievi Agenti del 233° Corso hanno partecipato all’evento con emozione e serietà, consapevoli dell’importanza del ricordo del sacrificio compiuto dall’Ass. C. Lanari.