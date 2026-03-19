Allievi e Autorità insieme per commemorare Rolando Lanari

  • Redazione
  • Marzo 19, 2026
  • Attualità
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    • Il 17 marzo 2026, presso l’Istituto per Sovrintendenti della Polizia di Stato di Spoleto, alla presenza del Sig. Questore della provincia di Perugia, delle Autorità locali e della Sezione A.N.P.S. di Spoleto, si è svolta la cerimonia di commemorazione per il 39° anniversario della morte dell’Assistente della Polizia di Stato Rolando LANARI, medaglia d’Oro al Valor Civile, a cui è intitolato l’Istituto.

    La cerimonia è iniziata con l’alzabandiera solenne alla presenza delle Autorità invitate, degli Allievi Agenti del 233° corso di formazione e del personale del quadro permanente. Durante la cerimonia è stata deposta una corona di alloro presso il monumento dedicato alla Medaglia d’Oro, cui ha fatto seguito la benedizione da parte del Cappellano dell’Istituto, Don Luca GENTILI.

    La cerimonia si è conclusa con la celebrazione della Santa Messa presso l’Auditorium dell’Istituto.

     

    Gli Allievi Agenti del 233° Corso hanno partecipato all’evento con emozione e serietà, consapevoli dell’importanza del ricordo del sacrificio compiuto dall’Ass. C. Lanari.

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    Commentiultimi pubblicati

    Carlo 2026-02-26 18:03:19
    Vedi che le raccomandazioni servono? E poi, come si fa a dire di no a monsignore? Invece, per il progetto.....
    Mario 2026-02-26 11:49:34
    Bell'articolo!
    Zipp 2026-02-22 13:38:35
    A proposito speriamo che questa "fortuna" ci assista in caso di crollo del fabbricato da anni pericolante in Via Santa.....
    Zipp 2026-02-22 13:35:30
    A proposito speriamo che questa stessa fortuna assista i passanti in caso di crollo dell'edificio pericolante in Via Santa Caterina.....
    Aurelio Fabiani 2026-02-19 16:49:23
    SULL' INCONTRO PARTECIPATIVO DI IERI DELLA CGIL PROVINCIALE SULLA SANITÀ PUBBLICA IN UMBRIA Un incontro utile quello di ieri promosso.....